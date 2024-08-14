Обстріли України — поліція показала наслідки ударів по Харківщині та Сумщині

Поліція показала наслідки російських ударів по Сумщині та Харківщині
Упродовж попередньої доби та сьогодні російські окупанти завдали 123 удари по Сумській та кілька по Харківській областях. Внаслідок ворожих атак в обох регіонах є поранені.
Про це повідомили поліція Харківської області, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Сумської області у середу, 14 серпня.
Удари по Харківщині
Синєгубов розповів, що упродовж доби 13 серпня окупанти завдали лише три удари по регіону. Стільки ж ударів Харківська область зазнала сьогодні станом на 15:00.
Так, сьогодні зранку в центральній частині Куп'янська, під час видачі гуманітарної допомоги, внаслідок влучання ворожого дрону постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.
Також росіяни обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Пошкоджені житлові будинки, а 45-річний чоловік отримав поранення.
"З огляду на безпекову ситуацію обмежили рух цивільного транспорту по центральній вулиці міста. Загалом змін у військовій ситуації на Харківщині наразі не спостерігаємо. Однак ми повністю розуміємо, що ворог не відмовився від своїх загарбницьких планів", — розповів очільник ОВА.
Водночас поліція Харківської області показала наслідки ударів по прикордонню області з різного типу озброєння. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.
Обстріли Сумської області
Водночас поліція Сумської області повідомила, що за попередню добу росіяни атакували 37 населених пунктів регіону. Загалом нараховано 123 удари.
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
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Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція
Як відомо, внаслідок обстрілів травмовано двох осіб, а також пошкоджено:
- 12 приватних будинків, два з яких багатоквартирні,
- шість приватних авто,
- адміністративну будівлю, приміщення магазину,
- підприємство,
- будівлю лікарні,
- ферму,
- господарчу споруду,
- трактор та складське приміщення.
Також у результаті атак окупантів сталося загоряння ще одного приватного житлового будинку.
"За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни"", — додали в поліції.
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