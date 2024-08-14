Обстріли України — поліція показала наслідки ударів по Харківщині та Сумщині

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Упродовж попередньої доби та сьогодні російські окупанти завдали 123 удари по Сумській та кілька по Харківській областях. Внаслідок ворожих атак в обох регіонах є поранені.

Про це повідомили поліція Харківської області, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов та поліція Сумської області у середу, 14 серпня.

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Синєгубов розповів, що упродовж доби 13 серпня окупанти завдали лише три удари по регіону. Стільки ж ударів Харківська область зазнала сьогодні станом на 15:00.

Так, сьогодні зранку в центральній частині Куп'янська, під час видачі гуманітарної допомоги, внаслідок влучання ворожого дрону постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні.

Також росіяни обстріляли село Кругляківка Купʼянського району. Пошкоджені житлові будинки, а 45-річний чоловік отримав поранення.

Наслідки удару по Харківській області. Фото: Нацполіція

"З огляду на безпекову ситуацію обмежили рух цивільного транспорту по центральній вулиці міста. Загалом змін у військовій ситуації на Харківщині наразі не спостерігаємо. Однак ми повністю розуміємо, що ворог не відмовився від своїх загарбницьких планів", — розповів очільник ОВА.

Водночас поліція Харківської області показала наслідки ударів по прикордонню області з різного типу озброєння. Слідчі задокументували наслідки воєнних злочинів РФ.

Наслідки удару по Харківській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Харківській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Харківській області. Фото: Нацполіція

Обстріли Сумської області

Водночас поліція Сумської області повідомила, що за попередню добу росіяни атакували 37 населених пунктів регіону. Загалом нараховано 123 удари.

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція

Наслідки удару по Сумській області. Фото: Нацполіція 1 / 7

Як відомо, внаслідок обстрілів травмовано двох осіб, а також пошкоджено:

12 приватних будинків, два з яких багатоквартирні,

шість приватних авто,

адміністративну будівлю, приміщення магазину,

підприємство,

будівлю лікарні,

ферму,

господарчу споруду,

трактор та складське приміщення.

Також у результаті атак окупантів сталося загоряння ще одного приватного житлового будинку.

"За даними фактами розпочато кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України "Порушення законів та звичаїв війни"", — додали в поліції.