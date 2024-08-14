Россияне ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Купянске

Последствия удара. Фото: Национальная полиция Украины

В среду, 14 августа, россияне ударили по пункту гуманитарной помощи на Харьковщине. Ранен 64-летний местный житель.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

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В городе Купянск российские силы ударили дроном по пункту выдачи гуманитарной помощи. В результате этого взрыва 64-летний мужчина получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в медицинское учреждение для дальнейшего лечения.

На месте происшествия уже работают соответствующие службы по ликвидации последствий атаки и проведения необходимых мероприятий.