Обстріли Харкова 26 грудня — влада розкрила деталі

Рятувальник гасить пожежу на місці ударі. Фото: ДСНС

Російські війська вдень 26 грудня завдали ударів керованими авіаційними бобами по Харківщині та атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ворожих атак є загиблий.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Обстріли Харківщини 26 грудня

Синєгубов розповів, що сьогодні близько 14:15 росіяни вдарили двома КАБами по селі Слатине. Внаслідок цього було пошкоджено приміщення фермерського господарства.

Станом на зараз відомо, що загинув один цивільний чоловік — працівник господарства. Ще двоє людей отримали поранення.

Крім того, вже о 14:30 окупанти вдарили по Золочеві Богодухівського району. Постраждав 41-річний чоловік, його госпіталізували до медичної установи.

За словами очільника ОВА, на місцях влучань працюють екстрені служби.

Скриншот допису Олега Синєгубова

Удар по Харкову 26 грудня

Водночас Ігор Терехов повідомив, що російська армія сьогодні вдарила по Харкову безпілотником типу "Молния". Внаслідок влучання пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто. На дану хвилину без постраждалих.

Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 26 грудня, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що Росія посилила обстріли регіону та активізувала діяльність ДРГ.

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя. Поранення отримало вісім людей.