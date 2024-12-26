Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти вдарили КАБами по Харківщині — є жертви arrow

Окупанти вдарили КАБами по Харківщині — є жертви

26 грудня 2024 15:56
Карина Приходько - Редактор
Обстріли Харкова 26 грудня — влада розкрила деталі
Рятувальник гасить пожежу на місці ударі. Фото: ДСНС
Карина Приходько - Редактор

Російські війська вдень 26 грудня завдали ударів керованими авіаційними бобами по Харківщині та атакували Харків безпілотниками. Внаслідок ворожих атак є загиблий.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Обстріли Харківщини 26 грудня

Синєгубов розповів, що сьогодні близько 14:15 росіяни вдарили двома КАБами по селі Слатине. Внаслідок цього було пошкоджено приміщення фермерського господарства. 

Станом на зараз відомо, що загинув один цивільний чоловік — працівник господарства. Ще двоє людей отримали поранення. 

Крім того, вже о 14:30 окупанти вдарили по Золочеві Богодухівського району. Постраждав 41-річний чоловік, його госпіталізували до медичної установи. 

За словами очільника ОВА, на місцях влучань працюють екстрені служби.

обстріли Харківщини 26 грудня
Скриншот допису Олега Синєгубова

Удар по Харкову 26 грудня

Водночас Ігор Терехов повідомив, що російська армія сьогодні вдарила по Харкову безпілотником типу "Молния". Внаслідок влучання пошкоджено скління багатоквартирного будинку та авто. На дану хвилину без постраждалих.

удар по Харкову 26 грудня
Скриншот допису Ігоря Терехова

Нагадаємо, 26 грудня, у Херсонській області пролунали вибухи, є постраждалі. Очільник ОВА Олександр Прокудін розповів, що Росія посилила обстріли регіону та активізувала діяльність ДРГ. 

Також ми писали, що сьогодні окупанти вдарили дроном по центральному ринку Нікополя. Поранення отримало вісім людей. 

Харків Харківська область обстріли війна в Україні жертви

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:17 Нафтова пляма у Чорному морі — справжні масштаби катастрофи

Термінова новина

16:14 У Харкові пролунала низка вибухів

16:00 В Україні з 1 січня запустять альтернативу МСЕК — як працюватиме

15:56 Окупанти вдарили КАБами по Харківщині — є жертви

15:37 Літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета, — Euronews

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:33 Здавав патріотів окупантам — у Миколаєві судили зрадника

15:25 Звільнення зниклого безвісти — чи можливо це

15:16 У мережі показали кадри перших хвилин після удару по Кривому Рогу

15:15 Святкова альтернатива — які ціни на замінники червоної ікри

15:01 Карпати не будуть підписувати вінгера Шахтаря

16:17 Нафтова пляма у Чорному морі — справжні масштаби катастрофи

Термінова новина

16:14 У Харкові пролунала низка вибухів

16:00 В Україні з 1 січня запустять альтернативу МСЕК — як працюватиме

15:56 Окупанти вдарили КАБами по Харківщині — є жертви

15:37 Літак Azerbaijan Airlines збила російська ракета, — Euronews

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

15:33 Здавав патріотів окупантам — у Миколаєві судили зрадника

15:25 Звільнення зниклого безвісти — чи можливо це

15:16 У мережі показали кадри перших хвилин після удару по Кривому Рогу

15:15 Святкова альтернатива — які ціни на замінники червоної ікри

15:01 Карпати не будуть підписувати вінгера Шахтаря

06:40 Ціни на золото різко зросли — вартість у ломбардах у грудні

06:25 Де вигідніше курити — порівняння цін на сигарети в Україні та ЄС

25 грудня 2024

06:40 Ціни на латунь — яка вартість кольорових металів на Різдво

06:22 Оренда будинку на Новий рік — де в Україні найдешевші котеджі

24 грудня 2024
Ексклюзив

21:33 Секрети різдвяного столу від Світуліка з Привозу — ексклюзив

19:37 Тисяча Зеленського — на що вистачило одеситам

06:40 Оновилися ціни на кольорові метали — вартість алюмінію в Україні

23 грудня 2024

06:40 Ціни знову ростуть — вартість міді в Україні у грудні

22 грудня 2024

06:40 В Україні зростає вартість металобрухту — ціни на чормет у грудні

21 грудня 2024

06:40 У ломбардах оновились тарифи — ціни на золото у грудні

Text

13:00 Влучання дрона по ринку в Нікополі — ефір День.LIVE

Text

12:52 Кицак повідомив, скільки українців наразі перебувають в ЄС

Text

12:32 Допомога для ВПО — нардеп назвав проблему з виплатами

Text

11:40 Нардеп назвав, де хочуть зберігати дані реєстру військових

Text

10:24 Експерт відповів, скільки триватимуть відключення світла

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

08:20 Зниження мобілізаційного віку — чи є законопроєкт у Раді

Text

08:00 Російська атака та авіатроща в Казахстані — ефір Ранок.LIVE

Text

03:55 Провал з мобілізацією, а офіцери не воюють — нардепка Скороход

25 грудня 2024
Text

23:48 Розшукуватимуть фіктивні інвалідності — нардеп назвав кількість

Text

18:33 Чи зменшилась кількість бізнесів "у тіні" — нардеп відповів

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

25 грудня 2024

09:18 Кнопкові телефони повертаються — чому варто перейти на них

23 грудня 2024

14:12 Чи можна рубати самосів на власній земельній ділянці без дозволу

22 грудня 2024

01:45Це перемога! Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі 2. Як це було

21 грудня 2024

01:20 Де водіям можна не користуватися пасками безпеки

22 грудня 2024

22:42 Поранений на фронті актор студії Квартал 95 обматюкав Усика

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

18 грудня 2024

23:03 Статус "Знято" у "Резерв+" — що він означає

20 грудня 2024

10:12 На картку несподівано прийшли гроші — що не можна робити