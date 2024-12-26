Обстрелы Харькова 26 декабря — власти раскрыли детали

Спасатель тушит пожар на месте удара Фото: ГСЧС.

Российские войска днем 26 декабря нанесли удары управляемыми авиационными бобами по Харьковщине и атаковали Харьков беспилотниками. В результате вражеских атак есть погибший.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что сегодня около 14:15 россияне ударили двумя КАБами по село Слатино. В результате было повреждено помещение фермерского хозяйства.

Сейчас известно, что погиб один гражданский мужчина — работник хозяйства. Еще два человека получили ранения.

Кроме того, уже в 14:30 оккупанты ударили по Золочеву Богодуховского района. Пострадал 41-летний мужчина, его госпитализировали в медицинское учреждение.

По словам главы ОВА, на местах попаданий работают экстренные службы.

Скриншот сообщения Олега Синегубова

Удар по Харькову 26 декабря

В то же время Игорь Терехов сообщил, что российская армия сегодня ударила по Харькову беспилотником типа "Молния". В результате попадания повреждено остекление многоквартирного дома и авто. На данный момент без пострадавших.

Скриншот сообщения Игоря Терехова

Напомним, 26 декабря в Херсонской области прогремели взрывы, есть пострадавшие. Глава ОВА Александр Прокудин рассказал, что Россия усилила обстрелы региона и активизировала деятельность ДРГ.

Также мы писали, что сегодня оккупанты ударили дроном по центральному рынку Никополя. Ранения получили восемь человек.