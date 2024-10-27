Обстріл Харкова 27 жовтня — які наслідки російської атаки

Рятувальники ліквідовують наслідки російського обстрілу. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські окупанти ввечері 27 жовтня знову атакували Харків КАБами. Внаслідок обстрілу постраждали двоє людей.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Синєгубов зазначив, що зафіксовано декілька ударів КАБами по місту. Одне з влучань було в землю. Внаслідок атаки окупантів пошкоджено господарчу споруду.

"Внаслідок удару КАБу в Шевченківському районі Харкова постраждали дві людини — 51-річний чоловік та 76-річна жінка. Госпіталізовані до медичного закладу", — додав очільник Харківської ОВА.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 27 жовтня окупанти завдали удару по ангару, в якому зберігалися пшениця, насіння соняшника та кукурудза, в районі Чугуєва Харківської області.

Також 27 жовтня загарбники здійснили авіаційний удар по енергетичних об'єктах у Сумській області.