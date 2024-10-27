Обстрел Харькова 27 октября — какие последствия российской атаки

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Российские оккупанты вечером, 27 октября, снова атаковали Харьков КАБами. В результате обстрела пострадали два человека.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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Синегубов отметил, что зафиксировано несколько ударов КАБами по городу. Одно из попаданий было в землю. В результате атаки оккупантов повреждено хозяйственное сооружение.

"В результате удара КАБа в Шевченковском районе Харькова пострадали два человека — 51-летний мужчина и 76-летняя женщина. Госпитализированы в медицинское учреждение", — добавил глава Харьковской ОВА.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 27 октября оккупанты нанесли удар по ангару, в котором хранились пшеница, семена подсолнечника и кукуруза, в районе Чугуева Харьковской области.

Также 27 октября захватчики нанесли авиационный удар по энергетическим объектам в Сумской области.