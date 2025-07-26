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Головна Харків Окупанти вдарили КАБом по Харкову — збільшилась кількість жертв

Окупанти вдарили КАБом по Харкову — збільшилась кількість жертв

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 01:13
Російські окупанти вчергове атакували Харків через що у місті вже двоє постраждалих
Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню та інфраструктурі Харківщини. Ці ночі вони вчергове атакували місто КАБом, через що є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За інформацією очільника міста, на цей момент вже відомо про двох постраждалих через атаку російських окупантів. 

Також зафіксовано пошкодження цивільного підприємства, яке вже напрацює кілька років. У сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. На місці працюють рятувальники ДСНС та медики. 

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.

Харків Ігор Терехов війна в Україні атака КАБ постраждалі
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
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