Російські окупанти вчергове атакували Харків через що у місті вже двоє постраждалих

Рятувальник ДСНС. Ілюстративне фото: ДСНС України

Російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню та інфраструктурі Харківщини. Ці ночі вони вчергове атакували місто КАБом, через що є постраждалі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Повідомлення Ігоря Терехова. Фото: Скриншот

За інформацією очільника міста, на цей момент вже відомо про двох постраждалих через атаку російських окупантів.

Також зафіксовано пошкодження цивільного підприємства, яке вже напрацює кілька років. У сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. На місці працюють рятувальники ДСНС та медики.

Нагадаємо, напередодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.

Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.