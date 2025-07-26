Російські окупанти вчергове атакували Харків через що у місті вже двоє постраждалих

Окупанти вдарили КАБом по Харкову — збільшилась кількість жертв
Російські окупанти продовжують бити по цивільному населенню та інфраструктурі Харківщини. Ці ночі вони вчергове атакували місто КАБом, через що є постраждалі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
Що відомо про атаку на Харків
За інформацією очільника міста, на цей момент вже відомо про двох постраждалих через атаку російських окупантів.
Також зафіксовано пошкодження цивільного підприємства, яке вже напрацює кілька років. У сусідніх житлових будинках пошкоджено вікна. На місці працюють рятувальники ДСНС та медики.
Нагадаємо, напередодні пізно ввечері російські окупанти повторно атакували Харків. Влучання зафіксовано у центрі міста.
Також повідомлялось, що напередодні росіяни атакували Зноб-Новгородську громаду ударним БпЛА та з артилерії на Сумщині. Є загибла та поранені.
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