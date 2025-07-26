Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков из-за чего в городе уже двое пострадавших

Оккупанты сбросили КАБ на Харьков — увеличилось количество жертв
Российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковщины. Этими ночами они в очередной раз атаковали город КАБом, из-за чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Что известно об атаке на Харьков
По информации главы города, на данный момент уже известно о двух пострадавших из-за атаки российских оккупантов.
Также зафиксировано повреждение гражданского предприятия, которое уже наработает несколько лет. В соседних жилых домах повреждены окна. На месте работают спасатели ГСЧС и медики.
Напомним, накануне поздно вечером российские оккупанты повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.
Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.
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