Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков из-за чего в городе уже двое пострадавших

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковщины. Этими ночами они в очередной раз атаковали город КАБом, из-за чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Сообщение Игоря Терехова. Фото: Скриншот

По информации главы города, на данный момент уже известно о двух пострадавших из-за атаки российских оккупантов.

Также зафиксировано повреждение гражданского предприятия, которое уже наработает несколько лет. В соседних жилых домах повреждены окна. На месте работают спасатели ГСЧС и медики.

Напомним, накануне поздно вечером российские оккупанты повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.

Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.