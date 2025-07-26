Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Оккупанты сбросили КАБ на Харьков — увеличилось количество жертв

Оккупанты сбросили КАБ на Харьков — увеличилось количество жертв

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 01:13
Российские оккупанты в очередной раз атаковали Харьков из-за чего в городе уже двое пострадавших
Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Украины

Российские оккупанты продолжают бить по гражданскому населению и инфраструктуре Харьковщины. Этими ночами они в очередной раз атаковали город КАБом, из-за чего есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Реклама
Читайте также:

Что известно об атаке на Харьков

Окупанти вдарили КАБом по Харкову — збільшилась кількість жертв - фото 1
Сообщение Игоря Терехова. Фото: Скриншот

По информации главы города, на данный момент уже известно о двух пострадавших из-за атаки российских оккупантов.

Также зафиксировано повреждение гражданского предприятия, которое уже наработает несколько лет. В соседних жилых домах повреждены окна. На месте работают спасатели ГСЧС и медики.

Напомним, накануне поздно вечером российские оккупанты повторно атаковали Харьков. Попадание зафиксировано в центре города.

Также сообщалось, что накануне россияне атаковали Зноб-Новгородскую общину ударным БпЛА и из артиллерии на Сумщине. Есть погибшая и раненые.

Харьков Игорь Терехов война в Украине атака КАБ пострадавшие
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации