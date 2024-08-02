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Окупанти вдарили по автобусу з людьми у Харківській області

2 серпня 2024 11:23
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Росіяни ударили дроном по автобусу з людьми в Дергачівській громаді — які наслідки
Автобуси після удару окупантів. Фото ілюстративне: Херсонська ОВА
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у п'ятницю, 2 серпня, обстріляли Харківську область. Вони вдарили дроном по автобусу з людьми в Дергачівській громаді. 

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram.

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Внаслідок атаки загарбників постраждали шестеро цивільних, пʼять людей у середньому стані, один — у важкому. Синєгубов наголосив, що усі поранені — це працівники-будівельники

"На місці працюють правоохоронці та екстрені служби", — додав він.

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, упродовж минулої та поточної доби протиповітряна оборона України знищила 11 російських дронів різних типів. Всі вони були "приземлені" на східному та південному напрямках.

Також російська армія за минулу добу двічі обстріляла територію Харківської області. Росіяни били з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

війна Харківська область обстріли окупанти дрони

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