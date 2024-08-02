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Оккупанты ударили по автобусу с людьми в Харьковской области

2 августа 2024 11:23
Виктория Козырь - редактор
Россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде — какие последствия
Автобусы после удара оккупантов. Фото иллюстративное: Херсонская ОВА
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты в пятницу, 2 августа, обстреляли Харьковскую область. Они ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

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В результате атаки захватчиков пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один — в тяжелом. Синегубов подчеркнул, что все раненые — это работники-строители.

"На месте работают правоохранители и экстренные службы", — добавил он.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, за прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 российских дронов разных типов. Все они были "приземлены" на восточном и южном направлениях.

Также российская армия за прошедшие сутки дважды обстреляла территорию Харьковской области. Россияне били из минометов и реактивных систем залпового огня.

война Харьковская область обстрелы оккупанты дроны

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