Россияне ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде — какие последствия

Оккупанты ударили по автобусу с людьми в Харьковской области
Российские оккупанты в пятницу, 2 августа, обстреляли Харьковскую область. Они ударили дроном по автобусу с людьми в Дергачевской громаде.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.
Удар дроном по автобусу с людьми
В результате атаки захватчиков пострадали шесть гражданских, пять человек в среднем состоянии, один — в тяжелом. Синегубов подчеркнул, что все раненые — это работники-строители.
"На месте работают правоохранители и экстренные службы", — добавил он.
Напомним, за прошедшие и текущие сутки противовоздушная оборона Украины уничтожила 11 российских дронов разных типов. Все они были "приземлены" на восточном и южном направлениях.
Также российская армия за прошедшие сутки дважды обстреляла территорию Харьковской области. Россияне били из минометов и реактивных систем залпового огня.
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