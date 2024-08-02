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Вибухи на Харківщині — росіяни за добу двічі обстріляли регіон

2 серпня 2024 08:47
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Ситуація на Харківщині — ворог за добу двічі обстріляв регіон
Руйнування внаслідок обстрілів на Харківщині. Фото: ОВА
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Російська армія за минулу добу двічі обстріляла територію Харківської області. Росіяни били з мінометів та реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у п’ятницю, 2 серпня.

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Зокрема, 1 серпня у селі Глушківка Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ горіла суха трава, площа пожежі - 2 Га.

Крім того, ворог обстріляв із мінометів місто Куп’янськ. Пошкоджені приватний будинок, дах та вікна.

Ситуація на Харківщині

На Харківському напрямку росіяни тричі безуспішно штурмували позиції українських підрозділів в районах Тихого і Вовчанська. Біля останнього триває ще один бій.

Також загарбники шість разів атакували укріплення захисників на Куп’янському напрямку. На цей час всі ці боєзіткнення у районах Андріївки, Стельмахівки та Піщаного завершились.

Нагадаємо, у ніч на п'ятницю, 2 серпня, оголосили повітряну тривогу у трьох областях України. Червоні на карті повітряних тривог Одеська, Миколаївська та Херсонська області.

Також ми повідомляли, що вранці в четвер, 1 серпня, російські окупанти обстріляли сім населених пунктів Харківської області. Унаслідок цих атак є двоє загиблих і поранені. Серед травмованих 10-річний хлопчик.

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