Обстріли Харківської області — є загиблі та поранені

Наслідки удару по Харківській області. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти упродовж минулої доби та 23 серпня вдарили по десятьох населених пунктах Харківської області. Внаслідок ворожої атаки загинув один чоловік, ще один може бути під завалами, також десять осіб отримали поранення.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 23 серпня у Telegram.

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Обстріли Харківської області 23 серпня

За словами Синєгубова, вночі 23 серпня окупанти тричі обстріляли Харківську область. Так, о 03:30 під обстрілом опинилось село Колісниківка. Внаслідок артобстрілу пошкоджено житловий будинок. Поранено 46-річного чоловіка.

Вже за кілька хвилин, о 03:38 росіяни накрили вогнем село Богуславку. Там постраждала 78-річна жінка. Під завалами ймовірно знаходиться літній чоловік, також горіли будинки. Наразі на місці тривають рятувальні роботи.

О 04:00 російська армія завдала удару по Шийківці. Там внаслідок обстрілу горіла трава на площі 200 м.кв.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov 1 / 4

Наслідки ударів по регіону 22 серпня

Вже 22 серпня під обстрілами були сім населених пунктів регіону. Внаслідок обстрілів села Новоплатонівки та Семенового Яру горіла лісова підстилка площею 5 та 2 га відповідно.

Внаслідок ударів по Новоосинову, Глушківці та Одрадному горіли покинуті та приватні будинки, а також господарча споруда.

Крім того, о 15:42 окупанти з РСЗВ атакували місто Богодухів. Там пошкоджено приватне підприємство, шість приватних будинків, два багатоквартирні будинки, чотири автівки. Постраждали восьмеро людей, серед них 15-річна дитина. Загинув 57-річний чоловік.

Трохи раніше, о 11:20, під мінометним вогнем ворога опинився Куп'янськ-Вузловий. Там горіла господарча споруда, пошкоджена цивільна інфраструктура та постраждав 65-річний чоловік.

Скриншот допису Олега Синєгубова