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Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший, под завалами могут быть люди

23 августа 2024 10:08
Катерина Османская - Редактор
Обстрелы Харьковской области — есть погибшие и раненые
Последствия удара по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
Катерина Османская - Редактор

Российские оккупанты за прошедшие сутки и 23 августа ударили по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один может быть под завалами, также десять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 23 августа в Telegram.

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По словам Синегубова, ночью 23 августа оккупанты трижды обстреляли Харьковскую область. Так, в 03:30 под обстрелом оказалось село Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Раненый 46-летний мужчина

Уже через несколько минут, в 03:38 россияне накрыли огнем село Богуславку. Там пострадала 78-летняя женщина. Под завалами вероятно находится пожилой мужчина, также горели дома. В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы.

В 04:00 российская армия нанесла удар по Шийковке. Там в результате обстрела горела трава на площади 200 кв.

  • Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший, под завалами могут быть люди - фото 1
    Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший, под завалами могут быть люди - фото 2
    Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший, под завалами могут быть люди - фото 3
    Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Оккупанты ударили по Харьковщине — есть погибший, под завалами могут быть люди - фото 4
    Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Последствия ударов по региону 22 августа

Уже 22 августа под обстрелами находились семь населенных пунктов региона.  В результате обстрелов села Новоплатоновка и Семенового Яра горела лесная подстилка площадью 5 и 2 га соответственно.

В результате ударов по Новоосинову, Глушковке и Одрадному горели заброшенные и частные дома, а также хозяйственная постройка. 

Кроме того, в 15:42 оккупанты из РСЗО атаковали город Богодухов. Там повреждено частное предприятие, шесть частных домов, два многоквартирных дома, четыре автомобиля. Пострадали восемь человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.

Несколько раньше, в 11:20, под минометным огнем врага оказался Купянск-Узловой. Там горела хозяйственная постройка, повреждена гражданская инфраструктура и пострадал 65-летний мужчина.

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Скриншот сообщения Олега Синегубова
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Скриншот сообщения Олега Синегубова

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Оккупированная Новая Каховка страдает от масштабных пожаров — что происходит в городе

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