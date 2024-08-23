Обстрелы Харьковской области — есть погибшие и раненые

Последствия удара по Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты за прошедшие сутки и 23 августа ударили по десяти населенным пунктам Харьковской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще один может быть под завалами, также десять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов утром 23 августа в Telegram.

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Обстрелы Харьковской области 23 августа

По словам Синегубова, ночью 23 августа оккупанты трижды обстреляли Харьковскую область. Так, в 03:30 под обстрелом оказалось село Колесниковка. В результате артобстрела поврежден жилой дом. Раненый 46-летний мужчина.

Уже через несколько минут, в 03:38 россияне накрыли огнем село Богуславку. Там пострадала 78-летняя женщина. Под завалами вероятно находится пожилой мужчина, также горели дома. В настоящее время на месте продолжаются спасательные работы.

В 04:00 российская армия нанесла удар по Шийковке. Там в результате обстрела горела трава на площади 200 кв.

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/synegubov 1 / 4

Последствия ударов по региону 22 августа

Уже 22 августа под обстрелами находились семь населенных пунктов региона. В результате обстрелов села Новоплатоновка и Семенового Яра горела лесная подстилка площадью 5 и 2 га соответственно.

В результате ударов по Новоосинову, Глушковке и Одрадному горели заброшенные и частные дома, а также хозяйственная постройка.

Кроме того, в 15:42 оккупанты из РСЗО атаковали город Богодухов. Там повреждено частное предприятие, шесть частных домов, два многоквартирных дома, четыре автомобиля. Пострадали восемь человек, среди них 15-летний ребенок. Погиб 57-летний мужчина.

Несколько раньше, в 11:20, под минометным огнем врага оказался Купянск-Узловой. Там горела хозяйственная постройка, повреждена гражданская инфраструктура и пострадал 65-летний мужчина.

Скриншот сообщения Олега Синегубова