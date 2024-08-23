У селищі Козача Лопань під завалами будівлі селищної ради виявили тіла двох загиблих від російського обстрілу

Завали після обстрілу селища Козача Лопань. Фото: ГУНП в Харківській області

Увечері в четвер, 22 серпня завершилася друга доба пошукової операції в селищі Козача Лопань Харківської області. Під завалами виявили двох загиблих.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

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Результати пошукової операції

Рятувальники ДСНС розбирали завали місцевої адміністрації протягом усього дня. Їм допомагали місцеві жителі, староста та працівники Дергачівської міської ради. Залучити до пошукових робіт спецтехніку не вдалося через надзвичайну активність ворожих FPV-дронів і загрозу артилерійських ударів.

"Під час пошукових робіт були виявлені тіла двох місцевих жительок, які допомагали в роботі старостинського округу. Основне завдання натепер — деблокувати їх та передати рідним для поховання", — зазначив очільник МВА.

Що відомо про удар по Козачій Лопані

Удень у середу, 21 серпня, російські окупанти обстріляли селище Козача Лопань Харківської області. Унаслідок удару зазнала пошкоджень будівля сільської ради. Під завалами шукали трьох людей, які в момент атаки перебували в підвальному приміщенні будівлі. Одну жінку рятувальники визволили з-під руїн того ж дня.