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Окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300 — в ОВА розповіли про наслідки

14 березня 2024 06:09
оновлено: 06:25
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Окупанти вдарили по Харкову ракетою С-300 — в ОВА розповіли про наслідки
Працівники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Російські загарбники завдали ракетного удару по Харкову в ніч проти 14 березня. Пошкоджено нежитлові цивільні приміщення.

Про це повідомляє очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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"Окупанти завдали удар ракетою С-300 по Шевченківському району Харкова. На цю хвилину — без постраждалих. Є пошкодження нежитлових цивільних приміщень", — розповів голова місцевої ОВА. 

Синєгубов додав, що наразі триває огляд місця влучання профільними службами

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова

Російська атака на Харківську область 14 березня

Нагадаємо, що в низці областей України, зокрема в Харківській, у ніч проти четверга, 14 березня, довгий час тривала повітряна тривога через загрозу ударних БпЛА.

Також ми писали, що внаслідок російської дронової атаки на Харківську область в середмісті Харкова впав безпілотник типу "шахед". Мер міста Ігор Терехов розповів про наслідки.

Додамо, що опісля під час повторної повітряної тривоги в Харкові було чути вибухи близько 05:00. За інформацією Синєгубова, місто обстрілювали окупанти.

Харків
Харківська область
обстріли
Харківська ОДА
окупанти
ракети
атака

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