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Оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300 — в ОВА рассказали о последствиях

14 марта 2024 06:09
обновлено: 06:30
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300 — в ОВА рассказали о последствиях
Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову в ночь на 14 марта. Повреждены нежилые гражданские помещения.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. В эту минуту — без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений", — рассказал глава местной ОВА.

Синегубов добавил, что сейчас идет осмотр места попадания профильными службами

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Обновлено 06:26. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили в лесополосу города рядом с нежилыми помещениями, которые в результате прилета получили повреждения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова
Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Российская атака на Харьковскую область 14 марта

Напомним, что в ряде областей Украины, в частности в Харьковской, в ночь на четверг, 14 марта, долгое время длилась воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Также мы писали, что в результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в центре Харькова упал беспилотник типа "шахед". Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях.

Добавим, что спустя во время повторной воздушной тревоги в Харькове были слышны взрывы около 05:00. По информации Синегубова, город обстреливали оккупанты.

Харьков
Харьковская область
обстрелы
Харьковская ОГА
оккупанты
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атака

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