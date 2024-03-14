Оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300 — в ОВА рассказали о последствиях

Сотрудники ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

Российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову в ночь на 14 марта. Повреждены нежилые гражданские помещения.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Удар по Харькову ракетой С-300 14 марта

"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. В эту минуту — без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений", — рассказал глава местной ОВА.

Синегубов добавил, что сейчас идет осмотр места попадания профильными службами

Скриншот сообщения из телеграмм-канала главы Харьковской ОВА Олега Синегубова

Обновлено 06:26. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили в лесополосу города рядом с нежилыми помещениями, которые в результате прилета получили повреждения.

Скриншот сообщения из телеграмм-канала мэра Харькова Игоря Терехова

Российская атака на Харьковскую область 14 марта

Напомним, что в ряде областей Украины, в частности в Харьковской, в ночь на четверг, 14 марта, долгое время длилась воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.

Также мы писали, что в результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в центре Харькова упал беспилотник типа "шахед". Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях.

Добавим, что спустя во время повторной воздушной тревоги в Харькове были слышны взрывы около 05:00. По информации Синегубова, город обстреливали оккупанты.