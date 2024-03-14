Оккупанты ударили по Харькову ракетой С-300 — в ОВА рассказали о последствиях
Российские захватчики нанесли ракетный удар по Харькову в ночь на 14 марта. Повреждены нежилые гражданские помещения.
Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
Удар по Харькову ракетой С-300 14 марта
"Оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Шевченковскому району Харькова. В эту минуту — без пострадавших. Есть повреждения нежилых гражданских помещений", — рассказал глава местной ОВА.
Синегубов добавил, что сейчас идет осмотр места попадания профильными службами
Обновлено 06:26. Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что россияне ударили в лесополосу города рядом с нежилыми помещениями, которые в результате прилета получили повреждения.
Российская атака на Харьковскую область 14 марта
Напомним, что в ряде областей Украины, в частности в Харьковской, в ночь на четверг, 14 марта, долгое время длилась воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА.
Также мы писали, что в результате российской дроновой атаки на Харьковскую область в центре Харькова упал беспилотник типа "шахед". Мэр города Игорь Терехов рассказал о последствиях.
Добавим, что спустя во время повторной воздушной тревоги в Харькове были слышны взрывы около 05:00. По информации Синегубова, город обстреливали оккупанты.
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