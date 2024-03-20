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Окупанти вдарили по Харкову — Синєгубов заявив, що під завалами можуть бути люди

20 березня 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Окупанти вдарили по Харкову — Синєгубов заявив, що під завалами можуть бути люди
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти вдень, 20 березня, обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. Під завалами можуть бути люди.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди", — розповів Синєгубов.

За його словами, на місці працюють всі профільні служби. 

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Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.

Також впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було десять населених пунктів.

війна
Харків
Україна
обстріли
окупанти
Олег Синєгубов
повітряна тривога

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