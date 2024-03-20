Окупанти вдарили по Харкову — Синєгубов заявив, що під завалами можуть бути люди
Російські окупанти вдень, 20 березня, обстріляли Харків. Вони вдарили по одному з районів міста. Під завалами можуть бути люди.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Росіяни атакували Харків
"Окупанти вкотре вдарили по одному з районів Харкова. Під завалами можуть бути люди", — розповів Синєгубов.
За його словами, на місці працюють всі профільні служби.
Наразі карта тривог має такий вигляд:
Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Дніпропетровську область уночі, 20 березня. Внаслідок ворожої атаки поранення отримали шестеро людей. Крім того, є значні пошкодження цивільної інфраструктури.
Також впродовж доби окупанти завдали 350 ударів по Запорізькій області. Під прицілом ворога було десять населених пунктів.
Читайте Новини.LIVE!