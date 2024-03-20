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Оккупанты ударили по Харькову — Синегубов заявил, что под завалами могут быть люди

20 марта 2024 13:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Оккупанты ударили по Харькову — Синегубов заявил, что под завалами могут быть люди
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: t.me/synegubov
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты днем, 20 марта, обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города. Под завалами могут находиться люди.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"Оккупанты снова ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди", — рассказал Синегубов.

По его словам, на месте работают все профильные службы.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ночью, 20 марта. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Кроме того, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.

Также в течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось десять населенных пунктов.

война
Харьков
Украина
обстрелы
оккупанты
Олег Синегубов
воздушная тревога

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