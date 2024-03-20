Оккупанты ударили по Харькову — Синегубов заявил, что под завалами могут быть люди
Российские оккупанты днем, 20 марта, обстреляли Харьков. Они ударили по одному из районов города. Под завалами могут находиться люди.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.
Россияне атаковали Харьков
"Оккупанты снова ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди", — рассказал Синегубов.
По его словам, на месте работают все профильные службы.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты обстреляли Днепропетровскую область ночью, 20 марта. В результате вражеской атаки ранения получили шесть человек. Кроме того, есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры.
Также в течение суток оккупанты нанесли 350 ударов по Запорожской области. Под прицелом врага находилось десять населенных пунктов.
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