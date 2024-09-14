У селі Піски-Радьківські через обстріл загинула 72-річна жінка

Окупанти вдарили по селу на Харківщини з "Торнадо" — є загибла та поранені
14 вересня 2024 22:22
Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Російські окупанти у суботу, 14 вересня, вдарили по селу Піски-Радьківські Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, її тіло дістали з-під завалів.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"О 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо-С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району", — йдеться у повідомленні.
На жаль, через ворожу атаку у населеному пункті загинула 72-річна жінка: рятувальники вилучили її тіло з-під завалів.
Крім того, було поранено двоє цивільних — їх ушпиталили.
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