У селі Піски-Радьківські через обстріл загинула 72-річна жінка

Наслідки обстрілу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти у суботу, 14 вересня, вдарили по селу Піски-Радьківські Харківської області. Внаслідок атаки загинула жінка, її тіло дістали з-під завалів.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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"О 12:15 окупанти вдарили РСЗВ "Торнадо-С" по с. Піски-Радьківські Ізюмського району", — йдеться у повідомленні.

На жаль, через ворожу атаку у населеному пункті загинула 72-річна жінка: рятувальники вилучили її тіло з-під завалів.

Крім того, було поранено двоє цивільних — їх ушпиталили.