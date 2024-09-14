В селе Пески-Радьковские из-за обстрела погибла 72-летняя женщина

Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые
14 сентября 2024 22:22
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
Российские оккупанты в субботу, 14 сентября, ударили по селу Пески-Радьковские Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, ее тело извлекли из-под завалов.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.
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"В 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо-С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района", — говорится в сообщении.
К сожалению, из-за вражеской атаки в населенном пункте погибла 72-летняя женщина: спасатели изъяли ее тело из-под завалов.
Кроме того, были ранены двое гражданских — их госпитализировали.
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