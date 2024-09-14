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Оккупанты ударили по селу на Харьковщине из "Торнадо" — есть погибшая и раненые

14 сентября 2024 22:22
Евгения Брюховецкая - редактор
В селе Пески-Радьковские из-за обстрела погибла 72-летняя женщина
Последствия обстрелов. Фото: Харьковская областная прокуратура
Евгения Брюховецкая - редактор

Российские оккупанты в субботу, 14 сентября, ударили по селу Пески-Радьковские Харьковской области. В результате атаки погибла женщина, ее тело извлекли из-под завалов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

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"В 12:15 оккупанты ударили РСЗО "Торнадо-С" по с. Пески-Радьковские Изюмского района", — говорится в сообщении.

К сожалению, из-за вражеской атаки в населенном пункте погибла 72-летняя женщина: спасатели изъяли ее тело из-под завалов.

Кроме того, были ранены двое гражданских — их госпитализировали.

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Скриншот поста Синегубова

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