Обстріл ТЦ у Харкові 26 вересня — які наслідки російської атаки

Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Харків. У місті зафіксовано влучання дроном по даху торгового центру.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Обстріл Харкова 26 вересня

Терехов зазначив, що загарбники завдали удару по даху одного з торгівельних центрів у Київському районі міста.

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

А Синєгубов уточнив, що приліт зафіксовано по даху магазину меблів. За його словами, на місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС.

Крім того, внаслідок обстрілу також пошкодженого муніципальний автобус з пасажирами.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", — додав Терехов.

Дописи Терехова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня окупанти атакували Харківщину, коли поліцейські проводили евакуаційні заходи.

Крім того, загарбники завдали удару по Чернігівській області. Фіксуються перебої з електропостачанням.