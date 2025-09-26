Відео
Україна
Головна Харків Окупанти вдарили по торгівельному центрі Харкова — наслідки

Окупанти вдарили по торгівельному центрі Харкова — наслідки

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:02
Обстріл ТЦ у Харкові 26 вересня — які наслідки російської атаки
Термінова новина

Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Харків. У місті зафіксовано влучання дроном по даху торгового центру.

Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харкова 26 вересня

Терехов зазначив, що загарбники завдали удару по даху одного з торгівельних центрів у Київському районі міста. 

Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.

А Синєгубов уточнив, що приліт зафіксовано по даху магазину меблів. За його словами, на місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС.

Крім того, внаслідок обстрілу також пошкодженого муніципальний автобус з пасажирами.

"За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", — додав Терехов.

null
Дописи Терехова. Фото: скриншот
null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 26 вересня окупанти атакували Харківщину, коли поліцейські проводили евакуаційні заходи.

Крім того, загарбники завдали удару по Чернігівській області. Фіксуються перебої з електропостачанням.

війна Харків обстріли Ігор Терехов окупанти Олег Синєгубов
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
