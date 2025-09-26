Обстріл ТЦ у Харкові 26 вересня — які наслідки російської атаки

Окупанти вдарили по торгівельному центрі Харкова — наслідки
Російські окупанти у пʼятницю, 26 вересня, атакували Харків. У місті зафіксовано влучання дроном по даху торгового центру.
Про це повідомляють мер Харкова Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Обстріл Харкова 26 вересня
Терехов зазначив, що загарбники завдали удару по даху одного з торгівельних центрів у Київському районі міста.
Наразі відомо про трьох постраждалих внаслідок російської атаки.
А Синєгубов уточнив, що приліт зафіксовано по даху магазину меблів. За його словами, на місці обстрілу працюють підрозділи ДСНС.
Крім того, внаслідок обстрілу також пошкодженого муніципальний автобус з пасажирами.
"За попередньою інформацією, постраждалих серед них немає", — додав Терехов.
Нагадаємо, 26 вересня окупанти атакували Харківщину, коли поліцейські проводили евакуаційні заходи.
Крім того, загарбники завдали удару по Чернігівській області. Фіксуються перебої з електропостачанням.
