Україна
Оккупанты ударили по торговому центру Харькова — последствия

Оккупанты ударили по торговому центру Харькова — последствия

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:02
Обстрел ТЦ в Харькове 26 сентября — какие последствия российской атаки
Поврежденная крыша. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в пятницу, 26 сентября, атаковали Харьков. В городе зафиксировано попадание дроном по крыше торгового центра.

Об этом сообщают мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов в Telegram.

Читайте также:

Обстрел Харькова 26 сентября

Терехов отметил, что захватчики нанесли удар по крыше одного из торговых центров в Киевском районе города.

Известно о трех пострадавших в результате российской атаки.

А Синегубов уточнил, что прилет зафиксирован по крыше магазина мебели. По его словам, на месте обстрела работают подразделения ГСЧС.

Кроме того, в результате обстрела также поврежден муниципальный автобус с пассажирами.

"По предварительной информации, пострадавших среди них нет", — добавил Терехов.

null
Посты Терехова. Фото: скриншот
null
Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 26 сентября оккупанты атаковали Харьковскую область, когда полицейские проводили эвакуационные мероприятия.

Кроме того, захватчики нанесли удар по Черниговской области. Фиксируются перебои с электроснабжением.

война Харьков обстрелы Игорь Терехов оккупанты Олег Синегубов
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
