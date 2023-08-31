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Окупанти вдарили по центральній частині Куп’янська: є постраждалі

31 серпня 2023 13:12
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Окупанти вдарили по центральній частині Куп’янська: є постраждалі
Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Протягом минулої доби ворог з ствольної та реактивної артилерії, мінометів та іншого озброєння обстрілював населені пункти Богодухівського, Ізюмського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Сьогодні вранці о 10:30 окупанти завдали артилерійського удару по Куп'янську. 

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Під час ранкового обстрілу Куп'янська отримав поранення чоловік 1962 року народження, він був госпіталізований до лікувальної установи. 

Є пошкодження нежитлових приміщень, адмінбудівель та приватних житлових будинків. На місці працюють екстрені служби.

  • Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
  • Наслідки обстрілу Куп'янська. Фото: Олег Синєгубов / Telegram
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Наслідки обстрілів за добу

Минулої ночі близько опівночі  ворог обстріляв с. Вільхівка Куп'янського району, там було пошкоджено будинок, що не експлуатується, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілу с. Осинове Куп'янського району пожежа сталася на полігоні твердих побутових відходів. 

Внаслідок обстрілів з РСЗВ м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено щонайменше 2 приватні будинки, господарчі споруди, чотири гаражі та автомобіл.

Внаслідок удару керованою авіабомбою по с. Шийківка Ізюмського району пошкоджено лінії електропередач та газову трубу.

Внаслідок удару імовірно касетними боєприпасами з РСЗВ "Ураган" по с. Загризлове Ізюмського району пошкоджено будинок.

Також сьогодні близько 05:00 ранку ворог обстріляв смт Борова Ізюмського району, зазнав поранення та був госпіталізований цивільний чоловік 48 років.

На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження.

  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
  • Наслідки обстрілів Харківщини. Фото: ГУ ДСНС України у Харківській області
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Нагадаємо, що до цього у Куп'янську внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, ще одна людина отримала поранення

Також ми писали про те, що окупанти не відчувають "голоду" у снарядах і щодня обстрілюють Україну

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