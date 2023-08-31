Оккупанты ударили по центральной части Купянска: есть пострадавшие

Последствия обстрела Купянска. Фото: Олег Синегубов / Telegram

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области. Сегодня утром в 10:30 оккупанты нанесли артиллерийский удар по Купянску.

Об этом сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов .

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Во время утренних обстрелов по Купянску получил ранение мужчина 1962 года рождения, он был госпитализирован в лечебное учреждение.

Есть повреждения нежилых помещений, админпостроек и частных жилых домов. На месте работают экстренные службы.

Последствия обстрела Купянска. Фото: Олег Синегубов / Telegram

Последствия обстрела Купянска. Фото: Олег Синегубов / Telegram 1/2 _ 2

Последствия обстрелов в сутки

Прошлой ночью около полуночи враг обстрелял с. Ольховка Купянского района, там был поврежден не эксплуатируемый дом, произошел пожар.

В результате обстрела с. Осиново Купянского района пожар произошел на полигоне твердых бытовых отходов.

В результате обстрелов из РСЗО г. Волчанск Чугуевского района повреждены по меньшей мере 2 частных дома, хозяйственные постройки, четыре гаража и автомобиль.

В результате удара управляемой авиабомбой по с. Шейковка Изюмского района повреждены линии электропередач и газовая труба.

В результате удара предположительно кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по с. Загрызловое Изюмского района поврежден дом.

Также сегодня около 05:00 утра враг обстрелял пгт Борова Изюмского района, получил ранения и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.

На местах происшествия работали следственно-оперативные группы и взрывотехники. По фактам нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовные производства.

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области 1/3 _ 3

Напомним, что до этого в Купянске в результате обстрела погиб гражданский мужчина, еще один человек получил ранения .

Также мы писали о том, что оккупанты не чувствуют "голода" в снарядах и ежедневно обстреливают Украину .