Удар по Купянску 9 августа — оккупанты атаковали жилые дома

Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты в ночь на 9 августа нанесли удар по Купянску Харьковской области и близлежащим населенным пунктам. В результате атаки пострадали три человека.

Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.

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Удар по Купянску 9 августа

В ГСЧС рассказали, что этой ночью захватчики атаковали жилые кварталы Купянска и близлежащие населенные пункты. В результате обстрелов три человека получили ранения.

Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС

Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС 1/4 ​ 4

Кроме того, повреждены многоэтажки, частные домовладения и торговые объекты. А спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.

Также спасатели отметили, что за последние сутки на Харьковщине произошло пять пожаров от вражеских обстрелов:

два — в селе Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района;

два — в Купянске,

один — в поселке Купянск-Узловой Купянской громады Купянского района.

Уже сегодня утром и в полдень россияне били по лесному массиву Боровского лесничества, возле села Пески-Радьковские. Это вызвало два пожара площадью 1 и 2 га соответственно.