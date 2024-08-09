Удар по Купянску 9 августа — оккупанты атаковали жилые дома

Оккупанты ударили по жилым домам в Купянске — есть пострадавшие
Российские оккупанты в ночь на 9 августа нанесли удар по Купянску Харьковской области и близлежащим населенным пунктам. В результате атаки пострадали три человека.
Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций.
Удар по Купянску 9 августа
В ГСЧС рассказали, что этой ночью захватчики атаковали жилые кварталы Купянска и близлежащие населенные пункты. В результате обстрелов три человека получили ранения.
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Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС
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Последствия удара по Купянску. Фото: ГСЧС
Кроме того, повреждены многоэтажки, частные домовладения и торговые объекты. А спасатели работали под постоянными вражескими обстрелами.
Также спасатели отметили, что за последние сутки на Харьковщине произошло пять пожаров от вражеских обстрелов:
- два — в селе Пески-Радьковские Боровской громады Изюмского района;
- два — в Купянске,
- один — в поселке Купянск-Узловой Купянской громады Купянского района.
Уже сегодня утром и в полдень россияне били по лесному массиву Боровского лесничества, возле села Пески-Радьковские. Это вызвало два пожара площадью 1 и 2 га соответственно.
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