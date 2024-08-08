Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові було чутно вибух arrow

У Харкові було чутно вибух

8 серпня 2024 23:10
Євгенія Брюховецька - редактор
У Харкові увечері 8 серпня стався вибух
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
Євгенія Брюховецька - редактор

У Харкові увечері в четвер, 8 серпня, пролунав вибух. Ворог, ймовірно, вдарив по місту авіаційною бомбою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Читайте також:

Атака на Харків 8 серпня

"У Харкові було чутно вибух, перебувайте в безпечних місцях", — пишуть моніторингові канали.

Станом на 23:15 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

тривога 8 серпня 23:00
Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.

null
Скриншот допису Повітряних сил

Також важливі новини дня по темі:

Харків вибух обстріли окупанти повітряна тривога війна в Україні атака

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:38 Речниця Пентагону прокоментувала події у Курській області Росії

23:31 США відправили свої винищувачі на Близький Схід, аби підтримати Ізраїль

23:18 Єрмак поділився деталями переговорів з міністром МЗС Угорщини Сійярто

Оновлено

23:16 Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям

23:15 Нардеп пояснив, коли в Україні почнуть штрафувати ухилянтів за неоновлені дані в ТЦК

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:13 Регіони-порушники обмежень електропостачання притягатимуть до відповідальності, — Міненерго

23:10 У Харкові було чутно вибух

23:00 Нардеп заявив, що знімати співробітників ТЦК не заборонено

23:00 Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

23:38 Речниця Пентагону прокоментувала події у Курській області Росії

23:31 США відправили свої винищувачі на Близький Схід, аби підтримати Ізраїль

23:18 Єрмак поділився деталями переговорів з міністром МЗС Угорщини Сійярто

Оновлено

23:16 Понад п'ять областей охопила повітряна тривога — що загрожує мешканцям

23:15 Нардеп пояснив, коли в Україні почнуть штрафувати ухилянтів за неоновлені дані в ТЦК

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

23:13 Регіони-порушники обмежень електропостачання притягатимуть до відповідальності, — Міненерго

23:10 У Харкові було чутно вибух

23:00 Нардеп заявив, що знімати співробітників ТЦК не заборонено

23:00 Синоптики попередили про грози в частині областей — де в Україні завтра дощитиме

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

Ексклюзив

18:18 Нашестя змій в Одесі — яку становлять загрозу для людини

06:40 Ціни на латунь у серпні — скільки коштують кольорові метали в Україні

Новина з відео

06:03 Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

7 серпня 2024
Ексклюзив

18:13 Прифронтовий бичок та ізмаїльські кавуни — що продають на одеському "Привозі"

06:40 Ціни на 1 кг брухту кольорових металів у серпні — скільки в Україні коштує алюміній

6 серпня 2024
Ексклюзив

19:03 Затримання на одеських вулицях та в транспорті — що потрібно знати під час спілкування з ТЦК

06:40 Ціни на кольорові метали в Україні — скільки коштує 1 кг міді у серпні

06:30 В Україні обвалилися ціни на кукурудзу — скільки коштують зернові у серпні

5 серпня 2024
Ексклюзив

18:47 Чи потрібні Одесі Пушкін, Бабель та Жванецький — скандал навколо деколонізації

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на 1 кг чормету в серпні

Text

22:22 Нардеп Дунда пояснив, яким чином готувалася наступальна операція на Курську область

Text

21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Text

20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

Text

16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

1 серпня 2024

08:31 Зінченко залишає Арсенал — українця хоче підписати чемпіон із популярної ліги

26 липня 2024

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

2 серпня 2024

09:01 Евертон вирішив продати Миколенка — з'явився новий претендент на українця

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

1 серпня 2024

03:20 Ледачий домашній медовик за 10 хвилин — простий і швидкий рецепт

31 липня 2024

08:43 Забарний стане частиною нового проєкту в амбітному італійському клубі

26 липня 2024

13:32 Чи скасують підвищення цін на електрику — відповідь Зеленського

06:30 ТЦК не зможе подати до суду на ухилянта без цього переліку документів