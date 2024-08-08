У Харкові увечері 8 серпня стався вибух

У Харкові було чутно вибух
8 серпня 2024 23:10
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos
У Харкові увечері в четвер, 8 серпня, пролунав вибух. Ворог, ймовірно, вдарив по місту авіаційною бомбою.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
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"У Харкові було чутно вибух, перебувайте в безпечних місцях", — пишуть моніторингові канали.
Станом на 23:15 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.
Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.
"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.
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