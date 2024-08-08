У Харкові увечері 8 серпня стався вибух

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото: depositphotos

У Харкові увечері в четвер, 8 серпня, пролунав вибух. Ворог, ймовірно, вдарив по місту авіаційною бомбою.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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"У Харкові було чутно вибух, перебувайте в безпечних місцях", — пишуть моніторингові канали.

Станом на 23:15 повітряну тривогу оголошено в Харківській, Сумській, Дніпропетровській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму.

Карта повітряних тривог alerts.in.ua

Раніше Повітряні сили попереджали про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку.

"Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", — йдеться у повідомленні.