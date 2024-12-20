Обстріл Салтівського району Харкова 20 грудня — які наслідки атаки

Рятувальники. Фото: ДСНС

Російські окупанти ввечері, 20 грудня, атакували Харків. Вони влучили ударним безпілотником типу Shahed по багатоповерхівці.

Про це повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у коментарі Новини.LIVE.

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За словами Чубенка, обстріл Салтівського району Харкова стався о 21:39. Влучання зафіксовано в перший та другий поверхи житлового будинку.

"Попередньо", ворогом застосовано "Шахед" для удару. Зараз на місці вилучають уламки", — зазначив Чубенко.

Міський голова Ігор Терехов наголосив, що внаслідок російської атаки зруйновано декілька квартир.

"Зруйновані комунікації — теплопостачання, водопостачання, енергопостачання. Зараз працюють наші комунальні підприємства щодо відновлення", — повідомив він.

За словами очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, наразі відомо про шістьох постраждалих, у тому числі дитина. У п'ятьох поранених — гостра реакція на стрес.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, 20 грудня російські окупанти атакували Київ. У мережі показали удар біля костелу Святого Миколая.

Також у Міністерстві закордонних справ опублікували наслідки удару по дипломатичних установах у Києві, в результаті якого постраждали посольства Албанії, Аргентини, Палестини, Північної Македонії, Португалії та Чорногорії.