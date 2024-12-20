Обстрел Салтовского района Харькова 20 декабря — какие последствия атаки

Спасатели. Фото: ГСЧС

Российские оккупанты вечером, 20 декабря, атаковали Харьков. Они попали ударным беспилотником типа Shahed по многоэтажке.

Об этом сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в комментарии Новини.LIVE.

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По словам Чубенко, обстрел Салтовского района Харькова произошел в 21:39. Попадание зафиксировано в первый и второй этажи жилого дома.

"Предварительно", врагом применен "Шахед" для удара. Сейчас на месте забирают обломки", — отметил Чубенко.

Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что в результате российской атаки разрушены несколько квартир.

"Разрушены коммуникации — теплоснабжение, водоснабжение, энергоснабжение. Сейчас работают наши коммунальные предприятия по восстановлению", — сообщил он.

По словам главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова, сейчас известно о шести пострадавших, в том числе ребенок. У пятерых раненых — острая реакция на стресс.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, 20 декабря российские оккупанты атаковали Киев. В сети показали удар возле костела Святого Николая.

Также в Министерстве иностранных дел опубликовали последствия удара по дипломатическим учреждениям в Киеве, в результате которого пострадали посольства Албании, Аргентины, Палестины, Северной Македонии, Португалии и Черногории.