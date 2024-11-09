Третя штурмова уразила російську техніку на Харківщині — відео

Підбита техніка. Фото: скриншот з відео

Українські захисники продовжують ліквідовувати ворожих загарбників та їхню техніку на нашій землі. Воїни Третьої штурмової бригади показали кадри, як бомблять окупантів на Харківщині.

Відповідне відео оприлюднила пресслужба 3-ї ОШБр у Telegram у суботу, 9 листопада.

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На відео видно, як захисники за допомогою FPV-дронів уражають російську техніку, а окупанти намагаються вистрибнути з неї на ходу.

Таким чином пілоти дронів знищили російський БМП-3, підбили танк Т-72, МТ-ЛБ, вантажівку та автокран КамАЗ.

Скриншот допису 3-ї ОШБр

Раніше воїни Третьої штурмової показали кадри танкового бою з ворогом на Харківщині.

Крім того, українські бійці успішно відпрацювали по техніці та живій силі ворога на Харківщині.