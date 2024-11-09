Третья штурмовая поразила российскую технику на Харьковщине — видео

Оккупанты выпрыгивают из пораженной техники — видео 3-й ОШБр
Украинские защитники продолжают ликвидировать вражеских захватчиков и их технику на нашей земле. Воины Третьей штурмовой бригады показали кадры, как бомбят оккупантов на Харьковщине.
Соответствующее видео обнародовала пресс-служба 3-й ОШБр в Telegram в субботу, 9 ноября.
Атака на оккупантов на Харьковщине
На видео видно, как защитники с помощью FPV-дронов поражают российскую технику, а оккупанты пытаются выпрыгнуть из нее на ходу.
Таким образом, пилоты дронов уничтожили российский БМП-3, подбили танк Т-72, МТ-ЛБ, грузовик и автокран КамАЗ.
Ранее воины Третьей штурмовой показали кадры танкового боя с врагом в Харьковской области.
Кроме того, украинские бойцы успешно отработали по технике и живой силе врага Харьковщины.
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