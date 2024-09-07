Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі arrow

Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі

7 вересня 2024 09:36
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Армія Росії знову завдала ударів по Харківській області — деталі від Синєгубова
Російський обстріл Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти протягом минулої доби вкотре атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 7 вересня.

Читайте також:

Російські обстріли Харківської області

Окупанти атакували місто Люботин, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі. Внаслідок обстрілу шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей — 16 та 14 років.

Ворог завдав ударів по Солоницівській ТГ. Внаслідок цього горіла трава 500 м кв. Також пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 46-річний чоловік, якого госпіталізували до медзакладу.

У Куп'янському районі внаслідок атаки горіла трава та хвойна підстилка 800 м кв. До того ж там пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури. Синєгубов розповів, що у Куп'янську окупанти поранили 88-річну жінку.

У селі Борова горіла хвойна підстилка на площі 1 га після атаки РФ. 

"Харківській р-н, Дергачівська ТГ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лосівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 900 м кв", — розповів очільник Харківської ОВА.

У селі Колодязне окупанти пошкодили господарчі споруди. Сталася пожежа на відкритій території. А у селі Ківшарівка внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 700 м кв.

Також у селі Новоосинове ворог пошкодив приватний будинок. 

"Близько 20 год на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля м. Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні", — повідомив Синєгубов.

Ситуація на Харківському напрямку фронту

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська. 

Також ворог 24 рази атакував укріплення ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Станом на ранок 7 вересня боєзіткнення тривають в шести локаціях.

null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот
null
Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Також важливі новини дня по темі:

війна Україна Харківська область обстріли окупанти Олег Синєгубов

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:56 Буковинець судився з ТЦК, бо там не хотіли розглянути заяву про відстрочку без нього

09:52 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:49 Затори та черги на кордоні — рух трасою Одеса-Рені ускладнений

09:36 Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі

09:29 Зеленський відзначив важливу місію розвідників та привітав зі святом

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

09:24 З'явилися перші супутникові знімки складу боєприпасів у Воронезькій області після пожежі

09:17 Сотні одеситів сьогодні залишились без води до пізньої ночі — адреси

09:12 У Дніпрі пролунав потужний вибух

09:09 Франція отримає гроші із заморожених активів РФ на закупівлю озброєння для України

09:05 Ребров пояснив, чому ніяк не міг замінити Довбика у збірній

09:56 Буковинець судився з ТЦК, бо там не хотіли розглянути заяву про відстрочку без нього

09:52 Нічна атака окупантів — скільки безпілотників збили сили ППО

09:49 Затори та черги на кордоні — рух трасою Одеса-Рені ускладнений

09:36 Окупанти вкотре атакували Харківську область — є постраждалі

09:29 Зеленський відзначив важливу місію розвідників та привітав зі святом

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

09:24 З'явилися перші супутникові знімки складу боєприпасів у Воронезькій області після пожежі

09:17 Сотні одеситів сьогодні залишились без води до пізньої ночі — адреси

09:12 У Дніпрі пролунав потужний вибух

09:09 Франція отримає гроші із заморожених активів РФ на закупівлю озброєння для України

09:05 Ребров пояснив, чому ніяк не міг замінити Довбика у збірній

Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

3 вересня 2024
Ексклюзив

19:27 Воюй або працюй — хто може претендувати на економічне бронювання

Новина з фото

06:56 Перевіряємо гаманці — ТОП-15 цінних монет України

06:40 В Україні стрімко зростають ціни на дорогоцінні метали — скільки коштує 1 г золота у вересні

Text

21:00 Як зростання курсу долара у 2024 році вплине на українців — розслідування "Наша Справа"

Text

17:50 Прощання із загиблою сім'єю у Львові та розстріл українських полонених — ефір Вечір.LIVE

Text

14:25 В Україні за 2,5 роки сталося понад 80 тисяч випадків СЗЧ, — нардеп

Text

13:03 Нардеп пояснив, як карають бійців, які самовільно залишили свою частину

Text

13:00 Зустріч Зеленського з Шольцем та несподіванка від США для України — ефір День.LIVE

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

12:35 Юрченко назвав ціну "білого квитка" в Україні

Text

10:28 Нардеп заявив, що ТЦК вбудовують у машини РЕБ для глушіння зв'язку

Text

10:00 Євтушок заявив, що в Україні заморозили 20 млрд доларів на захист енергооб'єктів

Text

08:00 Головні заяви Сирського щодо ситуації на фронті та перезавантаження Кабміну — ефір Ранок.LIVE

5 вересня 2024
Text

18:16 Метро на Троєщину — ексрадник Кличка звинуватив владу столиці в обмані киян

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

12:13 Виплати та винагороди військовим з 1 вересня — скільки будуть платити

29 серпня 2024

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

25 серпня 2024

06:10 Індексація пенсій — що відомо про перерахунок виплат у 2024 році

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги