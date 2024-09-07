Армія Росії знову завдала ударів по Харківській області — деталі від Синєгубова

Російський обстріл Харківської області. Фото архівне: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом минулої доби вкотре атакували Харківську область. Внаслідок обстрілів є постраждалі серед мирного населення.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у суботу, 7 вересня.

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Окупанти атакували місто Люботин, внаслідок чого пошкоджені приватні будинки, скління вікон та дахи, автомобілі. Внаслідок обстрілу шестеро постраждалих, у тому числі двоє дітей — 16 та 14 років.

Ворог завдав ударів по Солоницівській ТГ. Внаслідок цього горіла трава 500 м кв. Також пошкоджено автомобіль. Поранення отримав 46-річний чоловік, якого госпіталізували до медзакладу.

У Куп'янському районі внаслідок атаки горіла трава та хвойна підстилка 800 м кв. До того ж там пошкоджено обʼєкт логістичної інфраструктури. Синєгубов розповів, що у Куп'янську окупанти поранили 88-річну жінку.

У селі Борова горіла хвойна підстилка на площі 1 га після атаки РФ.

"Харківській р-н, Дергачівська ТГ, внаслідок ворожого обстрілу пошкоджені автомобілі. Постраждалих немає. Чугуївський р-н, Вовчанська ТГ, с. Лосівка, відкрита територія. Внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 900 м кв", — розповів очільник Харківської ОВА.

У селі Колодязне окупанти пошкодили господарчі споруди. Сталася пожежа на відкритій території. А у селі Ківшарівка внаслідок обстрілу горіла хвойна підстилка 700 м кв.

Також у селі Новоосинове ворог пошкодив приватний будинок.

"Близько 20 год на невідомому вибуховому предметі у лісосмузі біля м. Ізюм підірвався 24-річний чоловік, госпіталізований до лікарні", — повідомив Синєгубов.

Ситуація на Харківському напрямку фронту

На Харківському напрямку окупанти чотири рази штурмували позиції українських підрозділів в районах Липців і Вовчанська.

Також ворог 24 рази атакував укріплення ЗСУ на Куп’янському напрямку поблизу Синьківки, Глушківки, Андріївки, Берестового та Стельмахівки. Станом на ранок 7 вересня боєзіткнення тривають в шести локаціях.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот