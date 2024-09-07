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Оккупанты в очередной раз атаковали Харьковскую область — есть пострадавшие

7 сентября 2024 09:36
Виктория Козырь - редактор
Армия России снова нанесла удары по Харьковской области — детали от Синегубова
Российский обстрел Харьковской области. Фото архивное: t.me/synegubov
Виктория Козырь - редактор

Российские оккупанты за прошедшие сутки в очередной раз атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть пострадавшие среди мирного населения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в субботу, 7 сентября.

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Оккупанты атаковали город Люботин, в результате чего повреждены частные дома, остекление окон и крыши, автомобили. В результате обстрела шесть пострадавших, в том числе двое детей — 16 и 14 лет.

Враг нанес удары по Солоницевской ТГ. В результате этого горела трава 500 м кв. Также поврежден автомобиль. Ранения получил 46-летний мужчина, которого госпитализировали в медучреждение.

В Купянском районе в результате атаки горела трава и хвойная подстилка 800 м кв. К тому же там поврежден объект логистической инфраструктуры. Синегубов рассказал, что в Купянске оккупанты ранили 88-летнюю женщину.

В селе Боровая горела хвойная подстилка на площади 1 га после атаки РФ.

"Харьковской р-н, Дергачевская ТГ, в результате вражеского обстрела повреждены автомобили. Пострадавших нет. Чугуевский р-н, Волчанская ТГ, с. Лосовка, открытая территория. В результате обстрела горела хвойная подстилка 900 м кв", — рассказал глава Харьковской ОГА.

В селе Колодезное оккупанты повредили хозяйственные постройки. Произошел пожар на открытой территории. А в селе Ковшаровка в результате обстрела горела хвойная подстилка 700 м кв.

Также в селе Новоосиново враг повредил частный дом.

"Около 20 часов на неизвестном взрывном предмете в лесополосе возле г. Изюм подорвался 24-летний мужчина, госпитализирован в больницу", — сообщил Синегубов.

Ситуация на Харьковском направлении фронта

На Харьковском направлении оккупанты четыре раза штурмовали позиции украинских подразделений в районах Липцов и Волчанска. 

Также враг 24 раза атаковал укрепления ВСУ на Купянском направлении вблизи Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки. По состоянию на утро 7 сентября боестолкновения продолжаются в шести локациях.

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Пост Синегубова. Фото: скриншот
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Пост Синегубова. Фото: скриншот

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