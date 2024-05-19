Обстріл Черкаської Лозової 19 травня — з'явилося відео наслідків

Окупанти влучили по базі відпочинку в Харківській області — з'явилося відео наслідків
Російські окупанти у неділю, 19 травня, обстріляли базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинуло шестеро людей, ще 27 отримали травми.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.
Наслідки обстрілу бази відпочинку в Харківській області
Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 27 людей, у тому числі двоє працівників поліції. Окупанти вбили шість людей. Раніше повідомлялося про п'ять, однак у лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась.
"Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу", — йдеться у повідомленні.
У прокуратурі додали, що дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.
Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.
Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.
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