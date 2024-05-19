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Окупанти влучили по базі відпочинку в Харківській області — з'явилося відео наслідків

19 травня 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Обстріл Черкаської Лозової 19 травня — з'явилося відео наслідків
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Російські окупанти у неділю, 19 травня, обстріляли базу відпочинку у селі Черкаська Лозова Харківської області. Внаслідок атаки ворога загинуло шестеро людей, ще 27 отримали травми.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram.

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Внаслідок ворожої атаки постраждали щонайменше 27 людей, у тому числі двоє працівників поліції. Окупанти вбили шість людей. Раніше повідомлялося про п'ять, однак у лікарні помер 68-річний цивільний чоловік. Про його поранення інформація раніше не надавалась. 

Наслідки російського обстрілу Харківської області 19 травня
Наслідки російського обстрілу Харківської області. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Доля одного зі співробітників бази відпочинку, по якій сьогодні російська армія завдала ракетні удари, досі невідома. Встановлено, що під час атаки він перебував поблизу водойми та ловив рибу", — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі додали, що дані щодо всіх постраждалих будуть й надалі уточнюватись.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот
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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 19 травня росіяни обстріляли Харківщину. Сталося влучання по території, де відпочивали місцеві жителі.

Згодом загарбники вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники на Харківщині. Серед постраждалих є поліцейський та медик, які приїхали на виклик, щоб надати допомогу.

війна
Харківська область
обстріли
прокуратура
окупанти

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