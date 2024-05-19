Обстрел Черкасской Лозовой 19 мая — появилось видео последствий

Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в воскресенье, 19 мая, обстреляли базу отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки врага погибли шесть человек, еще 27 получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

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В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 27 человек, в том числе двое сотрудников полиции. Оккупанты убили шесть человек. Ранее сообщалось о пяти, однако в больнице умер 68-летний гражданский мужчина. О его ранении информация раньше не предоставлялась.

Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что данные по всем пострадавшим будут и дальше уточняться.

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики во второй раз ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.