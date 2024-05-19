Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты попали по базе отдыха в Харьковской области — появилось видео последствий arrow

Оккупанты попали по базе отдыха в Харьковской области — появилось видео последствий

19 мая 2024 18:01
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Обстрел Черкасской Лозовой 19 мая — появилось видео последствий
Последствия российского обстрела Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Российские оккупанты в воскресенье, 19 мая, обстреляли базу отдыха в селе Черкасская Лозовая Харьковской области. В результате атаки врага погибли шесть человек, еще 27 получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

Читайте также:

Последствия обстрела базы отдыха в Харьковской области

В результате вражеской атаки пострадали по меньшей мере 27 человек, в том числе двое сотрудников полиции. Оккупанты убили шесть человек. Ранее сообщалось о пяти, однако в больнице умер 68-летний гражданский мужчина. О его ранении информация раньше не предоставлялась.

Последствия российских обстрелов Харьковской области 19 мая
Последствия российских обстрелов Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"Судьба одного из сотрудников базы отдыха, по которой сегодня российская армия нанесла ракетные удары, до сих пор неизвестна. Установлено, что во время атаки он находился вблизи водоема и ловил рыбу", — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что данные по всем пострадавшим будут и дальше уточняться.

null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот
null
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, 19 мая россияне обстреляли Харьковщину. Произошло попадание по территории, где отдыхали местные жители.

Впоследствии захватчики во второй раз ударили по месту, где работали спасатели на Харьковщине. Среди пострадавших полицейский и медик, которые приехали на вызов, чтобы оказать помощь.

война
Харьковская область
обстрелы
прокуратура
оккупанты

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

16 мая 2024

08:52 Роналду возвращается в Европу и уже выбрал новый клуб

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников

17 мая 2024

13:45 Юрист рассказал, какое наказание ждет мужчин, не имеющих при себе военного билета

8 мая 2024

00:53 Поляки отказываются поддерживать Украину на Евровидении — в чем причина

6 мая 2024

10:47 Миколенко переедет в известный топ-клуб — трансфер состоится летом