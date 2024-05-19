Зеленський відреагував на російську атаку на Харківщині

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Окупанти у неділю, 19 травня, вдруге вдарили по місцю, де вже працювали рятувальники в Харківській області. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття родинам загиблих внаслідок удару ворога.

Про це президент написав у Telegram.

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Глава держави підкреслив, що кожної години надходить нова інформація про терористичні атаки Росії.

"Ракети, бомби, артилерія – єдине, що дозволяє Росії продовжувати агресію. Це можливість тероризувати наші міста та громади, вбивати звичайних людей", — заявив президент.

Він підкреслив, що сьогодні, в результаті обстрілу Харківської області, постраждали 16 осіб та п’ятеро загинули. Зеленський висловив співчуття їхнім сім’ям та друзям.

"Світ може зупинити російський терор – і для цього дефіцит політичної волі лідерів має бути подоланий. Два "Петріоти" для Харкова принципово змінять ситуацію. Системи ППО для інших наших міст і достатній обсяг підтримки для наших воїнів на передовій забезпечать програш російського терору", — додав глава держави.

Зеленський висловив вдячність усім лідерам та країнам, які вживають рішучих заходів для досягнення справедливого завершення війни та притягнення терористів до відповідальності.

Допис Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харківському районі у неділю, 19 травня, лунали вибухи. Під час ворожого обстрілу зафіксовано влучання.

Також ми писали, що протягом минулої доби росіяни продовжували обстрілювати Харківську область. Внаслідок ворожих атак в області було поранено щонайменше 11 людей.