Обстрел Харьковской области 10 августа — враг попал по детскому дому творчества

Пожар в результате российской атаки по Золочеву. Фото: Telegram Олега Синегубова

Российская армия ночью в субботу, 10 августа, нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеской атакой оказался поселок городского типа Золочев.

Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По информации чиновника, взрывы в населенном пункте прогремели в 23:55. Вражеская цель попала в Дом детского и юношеского творчества.

Пожар в результате обстрела Золочева. Источник: Telegram Олега Синегубова

Попадание привело к возгоранию крыши двухэтажного административного здания. В то же время, по словам Синегубова, информация о пострадавших пока не поступала.

Пожар в результате обстрела Золочева. Источник: Telegram Олега Синегубова

Заметим, что по данным исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, с начала полномасштабного вторжения российские силы разрушили или повредили 1946 объектов культурного наследия в 18 регионах страны.

В то же время по данным Министерства образования и науки Украины, из-за войны было разрушено 400 образовательных учреждений.