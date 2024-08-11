Обстрел Харьковской области 10 августа — враг попал по детскому дому творчества

Оккупанты ночью ударили ракетами по дому детского творчества в Харьковской области
Российская армия ночью в субботу, 10 августа, нанесла ракетный удар по Харьковской области. Под вражеской атакой оказался поселок городского типа Золочев.
Об этом заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Россияне обстреляли Харьковскую область
По информации чиновника, взрывы в населенном пункте прогремели в 23:55. Вражеская цель попала в Дом детского и юношеского творчества.
Попадание привело к возгоранию крыши двухэтажного административного здания. В то же время, по словам Синегубова, информация о пострадавших пока не поступала.
Заметим, что по данным исполняющего обязанности министра культуры Украины Ростислава Карандеева, с начала полномасштабного вторжения российские силы разрушили или повредили 1946 объектов культурного наследия в 18 регионах страны.
В то же время по данным Министерства образования и науки Украины, из-за войны было разрушено 400 образовательных учреждений.
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