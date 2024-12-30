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Окупанти з артилерії атакували Харківщину — загинула жінка

30 грудня 2024 17:30
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харківщини 30 грудня — які наслідки удару по Ківшарівці
Наслідки російського обстрілу Харківщини 30 грудня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у понеділок, 30 грудня, атакували Ківшарівку Харківської області. Ворог обстріляв населений пункт з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Харківщини 30 грудня

Близько 14:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл с. Ківшарівка. Відомо, що противник вбив 51-річну жінку. Крім того, пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок.

Удар по Ківшарівці 30 грудня 2024 року
Уламки російської зброї. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини", — додали у прокуратурі.

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Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 грудня загарбники атакували Одеську область ударними БпЛА. Зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Також 28 грудня окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.

війна Україна Харківська область обстріли прокуратура окупанти

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