Обстріл Харківщини 30 грудня — які наслідки удару по Ківшарівці

Окупанти з артилерії атакували Харківщину — загинула жінка
Російські окупанти у понеділок, 30 грудня, атакували Ківшарівку Харківської області. Ворог обстріляв населений пункт з артилерії.
Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.
Обстріл Харківщини 30 грудня
Близько 14:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл с. Ківшарівка. Відомо, що противник вбив 51-річну жінку. Крім того, пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок.
"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини", — додали у прокуратурі.
Нагадаємо, 30 грудня загарбники атакували Одеську область ударними БпЛА. Зафіксовано пошкодження житлових будинків.
Також 28 грудня окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.
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