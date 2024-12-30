Обстріл Харківщини 30 грудня — які наслідки удару по Ківшарівці

Наслідки російського обстрілу Харківщини 30 грудня. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у понеділок, 30 грудня, атакували Ківшарівку Харківської області. Ворог обстріляв населений пункт з артилерії.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури в Telegram.

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Обстріл Харківщини 30 грудня

Близько 14:00 загарбники здійснили артилерійський обстріл с. Ківшарівка. Відомо, що противник вбив 51-річну жінку. Крім того, пошкоджено пʼятиповерховий житловий будинок.

Уламки російської зброї. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

"За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини", — додали у прокуратурі.

Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, 30 грудня загарбники атакували Одеську область ударними БпЛА. Зафіксовано пошкодження житлових будинків.

Також 28 грудня окупанти обстріляли Херсонську область. Внаслідок атаки постраждали двоє дітей.