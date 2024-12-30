Обстрел Харьковщины 30 декабря — какие последствия удара по Кившаровке

Оккупанты из артиллерии атаковали Харьковщину — погибла женщина
Российские оккупанты в понедельник, 30 декабря, атаковали Кившаровку Харьковской области. Враг обстрелял населенный пункт из артиллерии.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в Telegram.
Обстрел Харьковщины 30 декабря
Около 14:00 захватчики совершили артиллерийский обстрел с. Кившаровка. Известно, что противник убил 51-летнюю женщину. Кроме того, поврежден пятиэтажный жилой дом.
"При процессуальном руководстве Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель человека", — добавили в прокуратуре.
Напомним, 30 декабря захватчики атаковали Одесскую область ударными БпЛА. Зафиксированы повреждения жилых домов.
Также 28 декабря оккупанты обстреляли Херсонскую область. В результате атаки пострадали двое детей.
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