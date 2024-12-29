Обстріли Харківщини — росіяни скинули з БпЛА на цивільного чоловіка боєприпас

Експерти фіксують наслідки обстрілу. Ілюстративне фото: REUTERS/Thomas Peter

Протягом доби російських ударів по місту Харків не зафіксовано. Однак внаслідок ворожих атак у селі Дворічна загинув цивільний чоловік.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

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За словами Синєгубова, ввечері 28 грудня у селі Дворічна загинув цивільний чоловік.

"18:00 ТГ, с. Дворічна. Внаслідок скиду боєприпасу з БПЛА загинув цивільний чоловік", — йдеться у повідомленні.

Голова ОВА наголосив, що протягом доби ударів по місту Харків не зафіксовано.

"На Харківському напрямку противник три рази без успіху штурмував позиції наших підрозділів у районі Вовчанська. На Куп’янському напрямку агресор проводив наступальні дії біля Глушківки та Лозової. Українські захисники зупинили три ворожі атаки. Ще одне боєзіткнення продовжується", — додав Синєгубов.

Також очільник області розповів, що в результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 26 осіб.

Повідомлення Синєгубова у Telegram



Нагадаємо, 27 грудня через російські обстріли у Харківській області були загиблі та поранені. Також ми писали, що окупанти застосовують КАБи та безпілотники для атаки на Харківську область.