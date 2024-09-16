Обстріли Харківщини за останню добу — є десятки поранених та загиблий

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Російська окупаційна армія упродовж останньої доби завдали ударів по Харкову та інших населених пунктах області. Внаслідок атаки постраждали майже 50 людей, ще одна людина загинула.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у понеділок, 16 вересня.

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Синєгубов розповів, що 15 вересня о 15:30 росіяни вдарили по Немишлянському районі Харкова. Під обстрілами опинився 12-поверховий житловий будинок.

Пошкоджено 22 багатоквартирні будинки та 20 автівок. Постраждали 43 особи — з них чотири дитини. Ще одна людина загинула.

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілу Харкова. Фото: t.me/synegubov 1 / 6

Наслідки обстрілів Харківської області

Зранку 16 вересня, близько 05:30, росіяни вдарили по селі Піски-Радьківські в Ізюмському районі. Внаслідок обстрілу загоряння складського приміщення. Постраждала 76-річна жінка.

Вже 15 вересня, о 20:35 під обстріли потрапило село Стогнії. Там горіла трава на площі 10 га.

О 18:05 загарбники атакували Куп’янськ. Внаслідок влучання FPV-дрона було пошкоджено автомобіль. Перед тим, о 16:00, росіяни скинули на місто КАБ. Поранення отримали один чоловік та дві жінки.

За словами Синєгубова, о 15:55 під обстрілами вже було село Шийківка. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 500 м.кв.

О 15:42 РФ обстріляла село Руська Лозова. Внаслідок обстрілу горіла трава на площі 1 га. та ферма.

Напередодні, о 15:30 через обстріл села Верхній Салтів горів будинок, господарча споруда, та трава на площі 10 га.

Крім того, упродовж доби росіяни ще атакували села:

Вербівка,

Циркуни,

Кіндрашівка,

Сенькове,

Курилівка.

Там горіли господарчі споруди, трава, магазини та житлові будинки.

Скриншот допису Олега Синєгубова