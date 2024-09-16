Обстрелы Харьковщины за последние сутки — есть десятки раненых и погибший

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Российская оккупационная армия на протяжении последних суток нанесла удары по Харькову и другим населенным пунктам области. В результате атаки пострадали почти 50 человек, еще один человек погиб.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в понедельник, 16 сентября.

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Синегубов рассказал, что 15 сентября в 15:30 россияне ударили по Немышлянскому району Харькова. Под обстрелами оказался 12-этажный жилой дом.

Повреждены 22 многоквартирных дома и 20 автомобилей. Пострадали 43 человека — из них четыре ребенка. Еще один человек погиб.

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов Харькова. Фото: t.me/synegubov 1/6 ​ 6

Последствия обстрелов Харьковской области

Утром 16 сентября около 05:30 россияне ударили по селе Пески-Радьковские в Изюмском районе. В результате обстрела возгорания складского помещения. Пострадала 76-летняя женщина.

Уже 15 сентября, в 20:35, под обстрелы попало село Стогнии. Там горела травка на площади 10 га.

В 18:05 захватчики атаковали Купянск. В результате попадания FPV-дрона был поврежден автомобиль. Перед тем в 16:00 россияне сбросили на город КАБ. Ранения получили один мужчина и две женщины.

По словам Синегубова, в 15:55 под обстрелами уже было село Шейковка. В результате обстрела горела трава на площади 500 м.кв.

В 15:42 РФ обстреляла село Русская Лозовая. В результате обстрела горела трава на площади 1 га. и ферма.

Накануне, в 15:30 из-за обстрела села Верхний Салтов горел дом, хозяйственная постройка и трава на площади 10 га.

Кроме того, за сутки россияне еще атаковали села:

Вербовка,

Циркуны,

Кондрашовка,

Сеньково,

Куриловка.

Там горели хозяйственные постройки, трава, магазины и жилые дома.

Скриншот сообщения Олега Синегубова