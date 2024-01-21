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Окупанти завдали чергового удару по Харківщині, є руйнування

21 січня 2024 11:43
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Окупанти завдали чергового удару по Харківщині, є руйнування
Пожежа в будинку внаслідок обстрілу. Фото: Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Росіяни знову обстріляли Харківщину з артилерії сьогодні, 21 січня. У Куп'янському районі внаслідок атаки пошкоджено приватний будинок та газопровід. Постраждалих серед місцевих жителів в області немає.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Черговий ворожий удар по Харківщині 21 січня

Сьогодні вночі о 02:00 загарбники обстріляли Тищенківку Куп'янського району. В результаті атаки в селі пошкоджено газопровід та є руйнування в приватному будинку.

Під прицілом ворога цієї ночі також був Вовчанськ Чугуївського району. Спочатку росіяни обстріляли місто з мінометів о 03:30, а потім о 04:15 ворог вдарив КАБом. Руйнувань зазнали приватні житлові будинки.

Пошкоджений будинок
Пошкоджений будинок. Фото: Олег Синєгубов

"Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів області, зокрема: Уди Богодухівського району; Охрімівка, Землянки Чугуївського району; Хатнє, Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Куп'янського району", — вказав Синєгубов.

За даними голови Харківської ОДА, воїни ЗСУ відбили 21 атаку противника біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За добу вибухотехнікам вдалося розмінувати 3,9 га території області і знищити 191 вибухонебезпечний пристрій.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

Додамо, російським окупантам 20 січня вдалося просунутися вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна та захопити село Крохмальне. Як відомо, цей населений пункт розташовується за 20 кілометрів від Сватового.

війна
Харків
росіяни
Україна
Харківська область
обстріли
окупанти
Куп'янськ
атака

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