Оккупанты нанесли очередной удар по Харьковщине, есть разрушение

Пожар в доме в результате обстрела. Фото: Олег Синегубов

Россияне снова обстреляли Харьковщину из артиллерии сегодня, 21 января. В Купянском районе в результате атаки поврежден частный дом и газопровод. Пострадавших среди местных жителей области нет.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

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Сегодня ночью в 02:00 захватчики обстреляли Тищенковку Купянского района. В результате атаки в селе поврежден газопровод и разрушен частный дом.

Под прицелом врага этой ночью также находился Волчанск Чугуевского района. Сначала россияне обстреляли город из минометов в 03:30, а затем в 04:15 враг ударил КАБом. Разрушениям подверглись частные жилые дома.

Поврежденный дом. Фото: Олег Синегубов

"Артиллерийские и минометные удары врага получили около 15 населенных пунктов области, в частности: Уды Богодуховского района; Охримовка, Землянки Чугуевского района; Хатнее, Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Берестовое Купянского района", — указал Синегубов.

По данным главы Харьковской ОГА, воины ВСУ отбили 21 атаку противника возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

За сутки взрывотехникам удалось разминировать 3,9 га территории области и уничтожить 191 взрывоопасное устройство.

Скриншот поста Синегубова

Напомним, российские захватчики нанесли очередной удар с артиллерии по Купянску, что на Харьковщине 20 января. В городе разрушился жилой дом.

Добавим, российским оккупантам 20 января удалось продвинуться вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная и захватить село Крахмальное. Как известно, этот населенный пункт располагается в 20 километрах от Сватово.