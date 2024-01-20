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Росіяни знову вдарили по Купʼянську, є руйнування

20 січня 2024 10:12
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Росіяни знову вдарили по Купʼянську, є руйнування
Руйнування в житловому будинку внаслідок ворожого обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Обстріл Куп'янська 20 січня

Як вказує Синєгубов, сьогодні близько 05:00 ворог атакував Куп'янськ з артилерії. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено житловий будинок. Постраждалих в результаті російського удару, на щастя, немає.

"Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував", — зазначив Синєгубов.

Очільник Харківської ОДА додав, що під прицілом ворога також опинилося ще 15 населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів окупантів зазнали Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Українським воїнам вдалося відбити 12 атак противника біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Куп'янського району.

Синєгубов вказав, що за останню добу у Харківській області вибухотехніки здійснили розмінування 12,5 га території. Співробітникам ДСНС вдалося знищити 177 вибухонебезпечних пристроїв.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби. 

 Додамо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.

війна
росіяни
Україна
Харківська область
обстріли
Куп'янськ
атака

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