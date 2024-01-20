Росіяни знову вдарили по Купʼянську, є руйнування

Руйнування в житловому будинку внаслідок ворожого обстрілу. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов

Російські загарбники завдали чергового удару з артилерії по Куп'янську, що на Харківщині сьогодні, 20 січня. У місті зазнав руйнувань житловий будинок.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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Як вказує Синєгубов, сьогодні близько 05:00 ворог атакував Куп'янськ з артилерії. Внаслідок обстрілу у місті пошкоджено житловий будинок. Постраждалих в результаті російського удару, на щастя, немає.

"Пошкоджено житловий будинок. На даху виявили снаряд, який не здетонував", — зазначив Синєгубов.

Очільник Харківської ОДА додав, що під прицілом ворога також опинилося ще 15 населених пунктів Харківщини. Артилерійських та мінометних ударів окупантів зазнали Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Бударки Чугуївського району; Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Українським воїнам вдалося відбити 12 атак противника біля Синьківки, Петропавлівки, Табаївки, Берестового Куп'янського району.

Синєгубов вказав, що за останню добу у Харківській області вибухотехніки здійснили розмінування 12,5 га території. Співробітникам ДСНС вдалося знищити 177 вибухонебезпечних пристроїв.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, росіяни атакували Куп'янськ, що на Харківщині, з артилерії 17 січня. Внаслідок обстрілу в місті пошкоджено приватні житлові будинки, газову та водопровідну труби.

Додамо, на Харківщині оголосили обов'язкову евакуацію цивільного населення через постійні обстріли ворога. Йдеться про Кіндрашівську та Курилівську громади Куп'янського району.