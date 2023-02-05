Обстріл Харкова 5 лютого — постраждало троє людей

Окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова: троє поранених
Російські окупаційні війська зранку 5 лютого завдали ракетного удару по центру Харкова. Троє людей зазнали поранень.
Про це повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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Наслідки атаки росіян
Внаслідок влучання в житлову забудову в центрі міста вранці 5 лютого трапилася пожежа. Наразі відомо про трьох постраждалих: 54-річна жінка та два чоловіки 51 та 55 років.
Жінку госпіталізовано з осколковими пораненнями, чоловікам допомогу надали на місці.
"Дані про постраждалих уточнюються. На місці працюють всі екстрені служби", — розповів Синєгубов.
Оновлено 10:25. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, кількість постраждалих зросла до чотирьох осіб. Ще один поранений — охоронець вищого навчального закладу, куди був здійснений другий ракетний удар. Чоловік отримав забійні рани, допомогу надали на місці.
Що передувало
Вранці 5 лютого російські окупаційні війська завдали ракетного удару по центру Харкова. За попередньою інформацією, окупанти атакували місто ракетами С-300.
Нагадаємо, "Харківобленерго" оновило графік погодинних відключень світла, який діятиме на Харківщині з 6 по 12 лютого 2023 року. Відключення розпочнуться з сьомої ранку і триватимуть щонайменше три години кожна черга.