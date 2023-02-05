Обстрел Харькова 5 февраля — пострадали три человека

Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова: трое раненых
Российские оккупационные войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по центру Харькова. Три человека получили ранения.
Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
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Последствия атаки россиян
В результате попадания в жилую застройку в центре города утром 5 февраля произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.
Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.
"Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", — рассказал Синегубов.
Обновлено 10:25. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до четырех человек. Еще один раненый — охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Муж получил ушибные раны, помощь оказали на месте.
Что предшествовало
Утром 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительной информации, оккупанты атаковали город ракетами С-300.
Напомним, "Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света, который будет действовать на Харьковщине с 6 по 12 февраля 2023 года. Отключения начнутся с семи утра и продлятся не менее трех часов каждая очередь.