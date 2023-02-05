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Оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова: трое раненых

5 февраля 2023 09:35
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Обстрел Харькова 5 февраля — пострадали три человека
Оккупанты атаковали город ракетами С-300
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

Российские оккупационные войска утром 5 февраля нанесли ракетный удар по центру Харькова. Три человека получили ранения.

Об этом сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В результате попадания в жилую застройку в центре города утром 5 февраля произошел пожар. Пока известно о трех пострадавших: 54-летняя женщина и двое мужчин 51 и 55 лет.

Женщина госпитализирована с осколочными ранениями, мужчинам помощь оказали на месте.

"Данные о пострадавших уточняются. На месте работают все экстренные службы", — рассказал Синегубов.

Обновлено 10:25. По информации Областного центра экстренной медицинской помощи, количество пострадавших возросло до четырех человек. Еще один раненый — охранник вуза, куда был совершен второй ракетный удар. Муж получил ушибные раны, помощь оказали на месте.

Что предшествовало

Утром 5 февраля российские оккупационные войска нанесли ракетный удар по центру Харькова. По предварительной информации, оккупанты атаковали город ракетами С-300.

Напомним, "Харьковоблэнерго" обновило график почасовых отключений света, который будет действовать на Харьковщине с 6 по 12 февраля 2023 года. Отключения начнутся с семи утра и продлятся не менее трех часов каждая очередь.

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