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Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені

4 вересня 2024 09:27
Галина Шподарева - редактор
На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, троє зазнали поранень
Наслідки влучання КАБ на Харківщині. Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко
Галина Шподарева - редактор

Протягом доби військові РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп'янський райони Харківської області. Внаслідок ударів виникли масштабні лісові пожежі, у прикордонній Золочівській громаді в результаті влучання КАБ одна людина загинула та троє зазнали поранень. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 4 вересня. 

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Наслідки пожежі в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Удар КАБ по Золочівській громаді

3 вересня близько 15:30  окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу Макарове Богодухівського району. Снаряд влучив у землю на територію приватного будинку. Загинула 37-річна жінка. Ще дві жінки та один чоловік дістали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі.

Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 2
Згоріла автівка в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожежі та руйнування на Харківщині

8:54 біля селища Краснокутськ Богодухівського району внаслідок обстрілу горів ліс на площі 500 кв. м.
 
9:25 с. Новоплатонівка, Ізюмський район: у Борівському лісництві Куп'янського лісгоспу після обстрілу горів хвойний ліс на площі 0,7 га.

9:37 с. Новоосинове, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів приватний будинок та трава. Інформація про постраждалих не надходила.

Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 3
Знищені вогнем будинки, с. Студенок. Фото: t.me/synegubov


9:40 с. Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: після обстрілу горіла трава на площі 500 кв. м.
 
13:59 Гутянське лісове господарство, Богодухівський район: внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка.
 
23:34 с. Руська Лозова, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 4
Згарище в селі Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожежа в Оскільській громаді 

В Оскільській громаді вдалося локалізувати масштабну пожежу в селі Студенок, яка перекинулася на населений пункт з лісу. Ліквідація наслідків триває. 

Вогнем пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків в селі Студенок. Із села евакуювали понад 600 людей. Площа постраждалих лісових насаджень — 1520 га. 

Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 5
Ліквідація пожежі на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 6
Наслідки пожеж на Харківщині. Фото: t.me/synegubov
Окупанти завдали ударів по Харківщині — одна людина загинула, є поранені - фото 7
Вигорілий ліс на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

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