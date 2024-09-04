На Харківщині внаслідок обстрілів загинула людина, троє зазнали поранень

Наслідки влучання КАБ на Харківщині. Фото: начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко

Протягом доби військові РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Ізюмський та Куп'янський райони Харківської області. Внаслідок ударів виникли масштабні лісові пожежі, у прикордонній Золочівській громаді в результаті влучання КАБ одна людина загинула та троє зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у середу, 4 вересня.

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Наслідки пожежі в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Удар КАБ по Золочівській громаді

3 вересня близько 15:30 окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу Макарове Богодухівського району. Снаряд влучив у землю на територію приватного будинку. Загинула 37-річна жінка. Ще дві жінки та один чоловік дістали легкі ушкодження. Пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди, енергомережі.

Згоріла автівка в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожежі та руйнування на Харківщині

8:54 біля селища Краснокутськ Богодухівського району внаслідок обстрілу горів ліс на площі 500 кв. м.



9:25 с. Новоплатонівка, Ізюмський район: у Борівському лісництві Куп'янського лісгоспу після обстрілу горів хвойний ліс на площі 0,7 га.

9:37 с. Новоосинове, Куп'янський район: внаслідок обстрілу горів приватний будинок та трава. Інформація про постраждалих не надходила.

Знищені вогнем будинки, с. Студенок. Фото: t.me/synegubov



9:40 с. Куп'янськ-Вузловий, Куп'янський район: після обстрілу горіла трава на площі 500 кв. м.



13:59 Гутянське лісове господарство, Богодухівський район: внаслідок обстрілу горіла лісова підстилка.



23:34 с. Руська Лозова, Харківський район: внаслідок обстрілу горіла трава на площі 2 га.

Згарище в селі Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожежа в Оскільській громаді

В Оскільській громаді вдалося локалізувати масштабну пожежу в селі Студенок, яка перекинулася на населений пункт з лісу. Ліквідація наслідків триває.

Вогнем пошкоджено та знищено близько 250 житлових будинків в селі Студенок. Із села евакуювали понад 600 людей. Площа постраждалих лісових насаджень — 1520 га.

Ліквідація пожежі на Харківщині. Фото: t.me/synegubov

Наслідки пожеж на Харківщині. Фото: t.me/synegubov