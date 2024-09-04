На Харьковщине в результате обстрелов погиб человек, трое получили ранения

Последствия попадания КАБ в Харьковской области. Фото: начальник Золочевской СВА Виктор Коваленко

В течение суток военные РФ обстреливали Харьковский, Богодуховский, Изюмский и Купянский районы Харьковской области. В результате ударов возникли масштабные лесные пожары, в приграничной Золочевской громаде в результате удара КАБ один человек погиб и трое получили ранения.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВО Олег Синегубов в Telegram в среду, 4 сентября.

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Последствия пожара в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Удар КАБ по Золочевской громаде

3 сентября около 15:30 оккупанты ударили управляемой авиабомбой по селу Макарово Богодуховского района. Снаряд попал в землю на территорию частного дома. Погибла 37-летняя женщина. Еще две женщины и один мужчина получили легкие повреждения. Повреждены два частных дома, хозяйственные постройки, энергосети.

Сгорел автомобиль в с. Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожары и разрушения в Харьковской области

8:54 возле поселка Краснокутск Богодуховского района в результате обстрела горел лес на площади 500 кв. м.



9:25 с. Новоплатоновка, Изюмский район: в Боровском лесничестве Купянского лесхоза после обстрела горел хвойный лес на площади 0,7 га.

9:37 с. Новоосиново, Купянский район: в результате обстрела горел частный дом и трава. Информация о пострадавших не поступала.

Уничтожены огнем дома, с. Студенок. Фото: t.me/synegubov



9:40 с. Купянск-Узловой, Купянский район: после обстрела горела трава на площади 500 кв. м.



13:59 Гутянское лесное хозяйство, Богодуховский район: в результате обстрела горела лесная подстилка.



23:34 с. Русская Лозовая, Харьковский район: в результате обстрела горела трава на площади 2 га.

Пожарище в селе Студенок. Фото: t.me/synegubov

Пожар в Оскольской общине

В Оскольской громаде удалось локализовать масштабный пожар в селе Студенок, который перекинулся на населенный пункт с леса. Ликвидация последствий продолжается.

Огнем повреждено и уничтожено около 250 жилых домов в селе Студенок. Из села эвакуировали более 600 человек. Площадь пострадавших лесных насаждений — 1520 га.

Ликвидация пожара в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия пожаров в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov