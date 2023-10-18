Окупанти завдали удару по Індустріальному району Харкова, є перебої зі світлом

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Сьогодні, 18 жовтня, об 11:47 росіяни завдали удару по Індустріальному району Харкова. Є пошкодження електромережі, можливі перебої зі світлом.



Про це повідомив мер Харкова Олег Синєгубов.

Наслідки обстрілу

За свідченням Синєгубова, внаслідок обстрілу поранено цивільну жінку 67 років. Вона отримала осколкові поранення. Їй надають першу медичну допомогу у шпиталі.

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Фахівці екстрених служб продовжують працювати на місці та фіксують наслідки влучання. Почато роботу по стабілізації напруги.

Нагадаємо, у Харківській області половина територій вважається потенційно замінованою. Найбільш небезпечними вважаються Куп'янський та Ізюмський напрямки.