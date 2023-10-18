Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть перебои со светом
Сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.
Об этом сообщил мэр Харькова Олег Синегубов.
Последствия обстрела
По свидетельству Синегубова, в результате обстрела ранена гражданская женщина 67 лет. Она получила осколочные ранения. Ей оказывают первую медицинскую помощь в госпитале.
"К вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" , — призвал председатель Харьковской ОВА.
Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте и фиксируют последствия попадания. Начата работа по стабилизации напряжения.
Напомним, в Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной . Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.
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