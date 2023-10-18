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Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть перебои со светом

18 октября 2023 12:40
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Оккупанты нанесли удар по Индустриальному району Харькова, есть перебои со светом
Иллюстративная фотография. Фото: открытые источники
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

Сегодня, 18 октября, в 11:47 россияне нанесли удар по Индустриальному району Харькова. Есть повреждения электросети, возможны перебои со светом.

Об этом сообщил мэр Харькова Олег Синегубов.

Последствия обстрела

По свидетельству Синегубова, в результате обстрела ранена гражданская женщина 67 лет. Она получила осколочные ранения. Ей оказывают первую медицинскую помощь в госпитале.

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"К вниманию жителей Харькова и области: оккупанты наносят удары. Находитесь в укрытиях!" , — призвал председатель Харьковской ОВА.

Специалисты экстренных служб продолжают работать на месте и фиксируют последствия попадания. Начата работа по стабилизации напряжения.

Напомним, в Харьковской области половина территорий считается потенциально заминированной . Наиболее опасными считаются Купянское и Изюмское направления.

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